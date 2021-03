WhatsApp: Desktop-App für Windows erhält Sprach- & Videoanrufe

Ein kommendes Update für die WhatsApp Desktop-App wird den be­lieb­ten Messenger um neue Funktionen für Sprach- und Videoanrufe er­wei­tern. Die aktualisierte Version der Software wird vorerst nur für Win­dows-PCs bereitstehen, eine macOS-Portierung soll zeitnah folgen.

In Zeiten der Coronavirus-Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkung sozialer Kontakte erleben Sprach- und Videochats im privaten und beruflichen Umfeld ihren zweiten Frühling. Die Facebook-Tochter WhatsApp bot diese Möglichkeit bisher nur in ihren Android- und iOS-Apps für Smartphones an. Nun kehren die Funktionen in die Desktop-App ein. Im Laufe der nächsten Woche sollen die Features für Nutzer mit Windows-PCs welt­weit aus­ge­rollt werden. Sowohl vertikal, als auch horizontal ausgerichtete Displays werden unterstützt.WhatsApp gibt an, dass Sprach- und Videoanrufe auch innerhalb der Desktop-App Ende-zu-Ende verschlüsselt sind und somit "". Für die Nutzung wird die aktuelle Version von WhatsApp Desktop benötigt, die wir stetig aktualisiert in unserem Downloadbereich zur Verfügung stellen. Zudem muss das Android-Smartphone oder Apple iPhone mit der Software verknüpft werden. Für diesen Schritt müssen Nutzer lediglich den QR-Code mit Hilfe der mobilen App über den Menüpunkt Einstellungen -> WhatsApp Web / Desktop einscannen.Erst kürzlich führte WhatsApp für die Verknüpfung von Smartphones und PCs eine zu­sätz­li­che Schutzebene ein. Die Kopplung beider Geräte muss infolgedessen über die biometrische Authentifizierung - zum Beispiel via Fingerabdruck oder Gesichtserkennung - bestätigt werden. Abseits der neuen Sprach- und Videochats für die Desktop-Apps scheint WhatsApp derzeit an einer Option für "selbstzerstörende" Bilder zu arbeiten. Ähnlich der Möglichkeit, Nachrichten nach einer gewissen Zeit automatisch löschen zu lassen, soll dieses Feature demnächst auch für übermittelte Fotos angeboten werden.