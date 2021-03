Zu laut & giftig: Viele Kinder-Kopfhörer fallen bei Warentest durch

Kinderkopfhörer sollten nicht nur ergonomische auf kleine Köpfe passen, sondern auch sonst mit jungen Ohren besonders vorsichtig umgehen. Stiftung Warentest zieht nach einer Überprüfung mehrere Modelle ein ernüchterndes Fazit: Einige sind zu laut, einer sogar giftig.

Ein Kopfhörer ist dramatisch laut, keiner mehr als befriedigend

Testsieger JBL

JBL

Mit Gehörschutz kann man nicht früh genug anfangen. Viele Hersteller vermarkten Kopfhörer für Kinder, gehen dabei Abseits von angepassten bunten Designs aber nur sehr wenig auf die speziellen Bedürfnisse von Kinderohren ein. So könnte man kurz zusammenfassen, was Stiftung Warentest nach einer Probe von 19 Kinder-Bügel­kopf­hörern mit Preisen von bis zu 50 Euro als Fazit zieht. Keines der getesteten Modelle konnte am Ende über die Note "befriedigend" hinausreichen.Ein Modell sehen die professionellen Tester dabei sogar besonders kritisch: Der Kopfhörer SMO655 von OTL erreicht eine Maximallautstärke von 100 Dezibel und liegt damit dramatisch über dem empfohlenen Grenz­wert von 85 Dezibel. "Kinder­ohren, die mit einem solchen Modell bei maximaler Laut­stärke regel­mäßig beschallt werden, drohen Hörschäden", so Stiftung Warentest.Auch bei den verwendeten Materialien bekleckern sich manche Hersteller gerade in Bezug auf die Bewerbung als Kinderprodukt nicht mit Ruhm. Unrühmliches Rampenlicht hat sich hier das Modell Trust Sonin Kids Head­phones verdient, in dessen Ohrteile sehr hohe Mengen Naph­thalin gefunden wurden. Das wird als vermutlich krebserregend eingestuft.In Relation zur schwachen Konkurrenz kann sich dann JBL mit seinen Modellen JBL JR300 und JR300BT die beste Bewertung der Tester sichern. Passende Lautstärkeregelung, dem vorgesehenen Einsatz entsprechend robuste Verarbeitung und Materialien ohne Schadstoffbelastung tragen zu diesem Sieg bei. Ähnlich gut können Modelle von Tonies und eKids abschneiden.