Fitbit Ace 3: Neuer Fitness-Tracker für Kinder - Alle Infos und Bilder

Mit dem Fitbit Ace 3 wird der US-amerikanische Wearables-Hersteller am 15. März einen neuen Fitness-Tracker einführen, der vorrangig für Kinder geeignet ist. Uns liegen vorab alle technischen Details und Bilder zu den zwei Farbvarianten des smarten Kids-Armbands vor.

Ausstattung mit größerem OLED-Display und längerer Akkulaufzeit

Kompatibilität, Fitbit-App, Preise & Verfügbarkeit

Technische Daten zur Fitbit Ace 3 Display 1,47 Zoll OLED, Touchscreen, 240 x 240 Pixel Unterstützte Betriebssysteme: Google Android, Apple iOS Funktionen Entfernungsmessung, Kalorienverbrauch, Schlafüberwachung, Schrittzähler Aktivitäten Laufen, Wandern, Radfahren Verbindungen Bluetooth Besonderheiten Knopfbedienung, wechselbare Bänder, Wasserdicht Farben Schwarz/Rot, Blau/Grün Akku Li-Ion, Ladezeit 2 Stunden, Laufzeit 192 Stunden (Herstellerangabe) Maße 172 x 26 x 90 mm (HxBxT) Gewicht 70 Gramm Erscheinungsdatum 15.03.2021

Als einer der wenigen namhaften Hersteller fokussiert sich Fitbit neben den Serien Charge und Inspire zusätzlich auf Fitness-Tracker für Kinder. Fast zwei Jahre nach dem letzten Ge­ne­ra­tions­wechsel steht mit dem Fitbit Ace 3 ein neues Smartband in den Startlöchern, das nach uns exklusiv vorliegenden, zuverlässigen Informationen am 15. März in den zwei Farb­va­ri­an­ten Schwarz-Rot und Blau-Grün erscheinen wird. Auch in diesem Jahr setzt man auf ein klo­biges, jedoch robustes Design inklusive physischem "Home"-Button, das sich im Vergleich zum Vorgänger weniger kantig zeigt.Aus den ersten Spezifikationen zum Fitbit Ace 3 geht ein 1,47 Zoll großes OLED-Display mit einer Touchscreen-Auflösung von 240 x 240 Pixel (evtl. Platzhalter-Angabe) hervor, dass den Bildern zufolge erneut lediglich auf die Darstellung von Graustufen setzt. Die Akkulaufzeit wird zudem mit 8 Tagen angegeben, womit die fest integrierte Batterie drei Tage länger mit einer Ladung durchhält, als die aktuell verfügbare Fitbit Ace 2. Weiterhin verzichtet der Hersteller auch in diesem Jahr auf einen Herzfrequenzmesser und bietet Kindern das be­kann­te Tracking von Aktivitäten inklusive Sportmodi (z.B. Laufen, Wandern, Radfahren), Schritt­zähler und Schlafüberwachung.Das Gewicht des aus Kunststoff gefertigten Fitbit Ace 3 wird mit leichten 70 Gramm an­ge­ge­ben und auch das neue Modell ermöglicht den einfachen Wechsel von Armbändern. Bis auf den Hinweis "wasserdicht" gehen aus dem Datenblatt keine Informationen zum Schutz gegen Nässe hervor. Da aber bereits der Vorgänger in einer Wassertiefe von bis zu 50 Metern überleben konnte und für den Schwimmsport geeignet war, kann man stark davon ausgehen, dass auch die Fitbit Ace 3 mit einem ähnlichen oder gar besserem Schutz ausgestattet ist.Die Fitbit Ace 3 kann via Bluetooth mit Android-Smartphones und Apple iPhones (iOS) ge­kop­pelt werden. Mit Hilfe der Fitbit-App erhalten Kinder Zugriff auf essentielle In­for­ma­tio­nen ihres Tagesablaufs, Motivation zu mehr Bewegung und Anreize, wie zum Beispiel virtuelle Abzeichen und Avatare. Eltern können hingegen mit einem Familienkonto die Aktivitäten ihres Kindes im Blick behalten, Freundschaftsanfragen genehmigen und Statistiken einsehen. Im Gegensatz zur Verfügbarkeit am 15. März 2021 ist der Preis der Fitbit Ace 3 bisher noch nicht bekannt.