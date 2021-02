1&1 startet Kinder-Tarife mit Extra-Kontrollen, Internetfilter und mehr

Bei 1&1 starten jetzt spezielle Kinder-Tarife für Smartphone oder Smart­watches. Bei den neuen " LTE Kids-Tarifen " werden kostenpflichtige Dienste und Zusatzoptionen standardmäßig gesperrt. Dabei sind zudem altersgerechte Internetfilter und GPS-Ortung.

Tarif und Extras

Übersicht

1 GB LTE plus 100 Einheiten für Telefon oder SMS

Maximale Downloadgeschwindigkeit von 21,6 Mbit/s

Kinderschutzfunktionen (Filter, GPS-Ortung, Begrenzung der Bildschirmzeit)

In den ersten sechs Monaten für 3,99 Euro

Ab dem siebten Monate für 6,99 Euro

Bereitstellungspreis einmalig 19,90 Euro für Tarife ohne Smartphone

Bereitstellungspreis einmalig 39,90 Euro mit Smartphone

Smartphone oder Smartwatch wahlweise dazu - Aufpreis je nach Gerät

Top Kinder-Handys zum kleinen Bundle-Preis

1&1 Drillisch / United Internet

Die speziellen neuen Kinder-Tarife bei 1&1 zielen dabei vor allem auf Kinder ab dem Grundschul- bis zum Teenager-Alter ab. Es gibt zwei grundlegende Versionen - einmal mit und einmal ohne Hardware im Bundle. Wer keine Smartphone dazu buchen möchte, ist dann bereits ab 6,99 Euro im Monat dabei nur für den Vertrag. Zum Start gibt es den Tarif in den ersten sechs Monaten für 3,99 Euro.Der Tarif beinhaltet dann 1 GB LTE Daten­volumen sowie 100 Einheiten für Telefonate beziehungsweise zur SMS-Nutzung. Durch die zusätzlichen Angebote, die speziell altersgerecht angeboten werden, bietet der Kinds-Tarif einen echten Vorteil. Ein wichtiger Bestandteil der Tarife ist ein Paket an kostenlosen Kinderschutzfunktionen. Diese umfassen unter anderem kindgerechte Internetfilter, die GPS-Ortung oder die Begrenzung der Bildschirmzeit.Zudem gibt es ein Control Center, über das Sperren wie internationale Verbindungen aus Deutschland ins Ausland und Roaming flexibel für die Eltern administrierbar sind.Bei der Hardware findet sich sicherlich auch etwas, was die Kids für cool befinden - zum Beispiel ein iPhone SE . In Verbindung mit dem Kids-Tarif zahlen die Eltern dann 29,99 Euro im Monat. Die ersten sechs Monate gibt es reduziert für 14,99 Euro. So zahlt man über die Mindestvertragsdauer von 24 Monaten insgesamt 669,66 Euro. 1&1 packt noch eine kindergerechte Hülle dazu und die Service-Card, die im Schadensfall ein neues Austauschgerät bietet.