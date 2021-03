Xbox Series X: Microsoft arbeitet an Behebung von Controller-Problemen

Die Besitzer der Xbox Series S/X haben aktuell mit Controller-Problemen zu kämpfen. Zahlreiche Nutzer haben sich über langsame Reaktionen und Verbindungsprobleme beschwert. Nun hat Microsoft die Probleme an­er­kannt und angekündigt, bald eine Lösung bereitstellen zu wollen.

Buttons funktionieren nicht korrekt

Controller lässt sich möglicherweise umtauschen

Das haben die Redmonder gegenüber The Loadout bestätigt. Der Konzern betont, dass alle angebotenen Produkte strengen Qualitätstests unterzogen werden und sämtliche Spieler von einem "unvergleichlichen Spielerlebnis" profitieren sollen können. Das Unternehmen sei sich bewusst, dass der neue Xbox-Controller für die Xbox Series S/X bei einigen Nutzern nicht korrekt reagiert. Daher soll das dafür zuständige Team aktuell an einer Lösung arbeiten.Microsoft empfiehlt den betroffenen Nutzern, sich an den Xbox-Support zu wenden. Mo­men­tan scheint es allerdings noch keine sinnvolle Lösung zu geben, sodass die Spieler weitere Meldungen der Redmonder abwarten sollten.In den vergangenen Wochen haben sich einige Xbox-Besitzer über Probleme mit der Y-Taste des neuen Controllers für die Next-Gen-Konsole beklagt. Der Button soll in vielen Fällen nicht rechtzeitig reagieren, sodass bestimmte Ak­tio­nen im Spiel nicht ausgeführt werden. Neben der Y-Taste sollen auch die X- und A-Buttons betroffen sein.Bisher hat Microsoft noch kein genaues Datum genannt, wann eine Lösung gegen die Probleme zur Verfügung stehen soll. Wer seinen Controller erst in letzter Zeit gekauft hat, kann das Gerät im Rahmen der Garantie gegen ein fehlerfreies Exemplar umtauschen.