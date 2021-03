Samsung Galaxy A52 & A72: Neue Smartphones ab sofort erhältlich

Mit dem Galaxy A52 (5G) und Galaxy A72 aktualisiert Samsung seine beliebten Mittelklasse-Smartphones, die in diesem Jahr mit großen OLED-Displays, bis zu 120 Hz und wasserdichten Gehäusen ausgestattet wer­den. Der Verkauf startet ab sofort zu Preisen ab 349 Euro.

Quad-Kamera, 5000-mAh-Akkus, Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Smartphones ab 349 Euro

Die neuen Smartphones ab 349 Euro

Samsung

Seit Jahren gehören die Android-Smartphones der Samsung Galaxy A-Familie zu den meist­ver­kauf­ten Modellen weltweit. Nach diversen Leaks präsentiert der südkoreanische Hersteller jetzt das neue Mittelklasse-Lineup, das in diesem Jahr vorerst aus drei Geräten bestehen wird - dem Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G und Galaxy A72. Optisch und technisch unterscheiden sich die neuen Smartphones nur geringfügig voneinander.Samsung bestückt die Modelle mit 6,5 Zoll (A52) und 6,7 Zoll (A72) großen Super AMOLED-Displays und einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln. Dabei wird eine Bildwiederholrate von mindestens 90 Hz geboten. Das einzige 5G-Modell des Trios setzt sogar auf 120 Hz. Um den Antrieb kümmern sich ein bisher nicht näher genannten Achtkern-Chip (Octa-Core) mit einer Taktrate von bis zu 2,3 GHz, bis zu 8 GB Arbeitsspeicher und ein erweiterbarer Flash-Spei­cher mit maximal 256 GB.Hinsichtlich der Haupt- und Frontkamera setzen sowohl das Samsung Galaxy A52 (5G), als auch das Galaxy A72 auf einen 64-Megapixel- respektive 32-Megapixel-Sensor, wobei die Selfie-Kamera im Punch-Hole-Design direkt im Display integriert wird. An der Rückseite bietet das Quad-Kamera-System zudem eine Ultraweitwinkel-Linse mit 12 Megapixeln und einen 5-MP-Macro-Sensor. Während das Galaxy A52 zusätzlich Tiefeninformationen über eine 5-MP-Linse aufnimmt, bietet das Galaxy A72 stattdessen ein Teleobjektiv mit 8 Megapixeln und dreifachem Zoom.Die Akkus sind mit 4500 mAh (A52) bzw. 5000 mAh (A72) bemessen, beide Geräte verfügen über WLAN-ac, Bluetooth 5.0, NFC sowie USB-C und sogar ein klassischer 3,5-mm-Klin­ken­an­schluss ist mit an Bord. Zur weiteren Aus­stat­tung gehören ein Fingerabdrucksensor, die 25-Watt-Schnellladung und das Google Android 11-Betriebssystem samt Samsung One UI 3.1-Oberfläche. Das Samsung Galaxy A52 und Galaxy A72 sind jetzt ab 349 Euro (A52), 429 Euro (A52 5G) und 449 Euro (A72) in den Far­ben Schwarz, Weiß, Blau und Violett erhältlich.