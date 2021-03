Smartphones, Tablets, Laptops: Samsung-Roadmap für 2021 geleakt

Samsung will in diesem Jahr noch mehrfach einen sogenannten "Unpacked"-Event abhalten. Dies geht aus einer jetzt vorab veröffentlichten Roadmap des koreanischen Konzerns hervor, die unter anderem Laptops, Tablets und das Galaxy S21 "Fan Edition" enthält.

Samsung Galaxy S21 FE im August geplant

Samsung Galaxy S7 Lite kommt erst im Juni

Wie Ober-Leaker Evan Blass unter Berufung auf den Screenshot einer internen Roadmap des koreanischen Elektronikgiganten Samsung berichtet, sind für dieses Jahr noch mindestens zwei Samsung "Unpacked"-Events zu erwarten. Bei diesen größer angelegten Veranstaltungen präsentiert das Unternehmen regelmäßig seine neuesten Produkte.Den Anfang hat man gestern bereits mit dem Samsung Galaxy A52 und Galaxy A72 gemacht, die als Neuauflagen äußerst erfolgreicher Produktreihen für riesige Stückzahlen sorgen sollen. Blass' Roadmap, die wohl von einem Samsung-Partner an ihn durchgereicht wurde, erlaubt jetzt einen Blick bis in den Spätsommer.Konkret nennt das Dokument offensichtlich den 19. August 2021 als Termin für die Präsentation des nächsten "Fan Edition"-Produkts. Die "Fan Edition", kurz "FE" ist seit dem Galaxy S20 eine aufgefrischte, günstigere Version des jeweiligen Flaggschiff-Smartphones eines Jahres und verkaufte sich bereits in der ersten Modellgeneration bestens.Samsung knüpft an diesen Erfolg wohl in diesem Jahr mit dem Galaxy S21 FE an, wobei zuvor noch einige weitere Launches zu erwarten sind. Den Anfang macht man laut der Roadmap am 14. April 2021 mit einem als "PC Unpacked" bezeichneten Event. Laptops dürften an diesem Termin im Mittelpunkt stehen, wobei wohl unter anderem neue Chromebooks und Windows-Geräte zu erwarten sind.Im Juni steht dann nach aktueller Planung die Einführung des neuen Samsung Galaxy Tab S7 Lite ins Haus. Einen Termin enthält Samsungs geleakte Roadmap noch nicht. Sicher ist dabei aber, dass es wohl mindestens zwei Varianten eines günstigeren aber dennoch leistungsfähigen Tablets auf Android-Basis von Samsung geben wird, wobei erstmals auch eine 5G-fähige Ausgabe Einzug halten soll.Für den Juli ist dann auch noch die Einführung des Galaxy A22 und seiner 5G-fähigen Variante vorgesehen. Dieses Smartphone-Modell soll die Nachfolge des A21 bzw. A21s antreten, das mit der neuen Generation die Verfügbarkeit von 5G-Unterstützung zu einem noch niedrigeren Preispunkt mit sich bringen dürfte.Blass' Roadmap endet zwar im August, doch ließ er auch durchblicken, dass bisher keine neue Auflage des Galaxy Note in Aussicht ist. Damit würden sich Samsungs Andeutungen bewahrheiten, dass man die Modellreihe in diesem Jahr aussetzen lässt, auch weil das Unternehmen nach eigenen Angaben massive Probleme bei der Beschaffung von Komponenten verschiedenster Art hat.