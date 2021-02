Samsung Galaxy A82: Erste Bilder zeigen neues Slider-Smartphone

Samsung scheint nicht nur an neuen Mittelklasse- und faltbaren Smart­phones zu arbeiten, sondern nach zwei Jahren auch den Slider-Mecha­nis­mus wiederzubeleben. Aus einem neuen Patent gehen erste Bilder hervor, die mit dem Galaxy A82 5G in Verbindung gebracht werden.

Galaxy A-Serie: Samsung könnte die obere Mittelklasse ausbauen

Sarang Sheth / LetsGoDigital

Die niederländischen Kollegen von LetsGoDigital sind in der Datenbank des US-ame­ri­ka­ni­schen Patentamts (USPTO) auf kürzlich veröffentlichte Samsung-Dokumente gestoßen, die auf ein neues Slider-Smartphone hindeuten. Beschrieben wird ein elektronisches Gerät mit einer "Frontplatte", die in zwei Richtungen verschoben werden kann. Aus den darin ent­hal­te­nen Skizzen geht hervor, dass es sich bei dieser Platte um das Display eines Smartphones handelt, hinter dem sich Vorder- und Rückseitenkameras sowie ein frontal ausgerichteter Lautsprecher verstecken.Veranschaulicht wird die Funktionsweise von ersten Renderbildern auf Basis des Patents, die von Sarang Sheth angefertigt wurden. Sie zeigen einen nahezu rahmenlosen Bildschirm, welcher bei Nutzung des Slider-Mechanismus eine Dual-Kamera für Selfies und eine Triple-Kamera an der Rückseite des Android-Smartphones offenlegt. Ob der südkoreanische Her­stel­ler das Patent in die Realität umsetzen wird, ist bisher nicht bekannt. Jedoch scheint man sich in der Gerüchteküche schon länger über ein mögliches Galaxy A82 5G zu unterhalten, das für dieses Konzept prädestiniert wäre.Grund dafür ist sein Vorgänger Galaxy A80, der im April 2019 von Samsung vorgestellt wurde. Das 6,7 Zoll große Smartphone gehört zu den wenigen am Markt, die über eine rotierende Slider-Kamera verfügen, die als Haupt- und Selfiekamera genutzt werden kann. Mittlerweile wird das zwei Jahre alte Smartphone für circa 330 Euro nur noch bei einer handvoll Online-Shops angeboten. Zeitlich würde sich ein Nachfolger gut einreihen, da Samsung mög­li­cher­wei­se bereits im Frühjahr die A-Serie um ein neues Galaxy A52 und A72 erweitern wird.