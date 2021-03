PlayStation 5 lieferbar: Mobilcom startet 10GB-Tarif mit PS5-Konsole

Obwohl die PlayStation 5 bundesweit ausverkauft ist, konnte sich der Mo­bilfunkanbieter Mobilcom-Debitel ein Kontingent der PS5-Konsole sichern. Diese bietet er jetzt in Verbindung mit einem Allnet-Tarif samt 10 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone- oder Telekom-Netz an.

Wahl zwischen Vodafone- und Telekom-Netz

10 GB LTE-Datenvolumen + Telefonie-Flatrate

Sony PlayStation 5 inkl. 24 Monate PS Plus-Abo

Download-Geschwindigkeit max. 21,6 Mbit/s

24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Grundgebühr: 41,99 Euro monatlich

Einmalzahlung: 99,99 Euro

Jetzt zuschlagen: Zum Mobilcom PS5-Tarif

Weitere Details zum PS5-Tarif und Kostenrechnung

Jetzt für mtl. 41,99 Euro inkl. der PS5-Konsole

Nach dem laut Mobilcom großen Erfolg der vergangenen PS5-Tarifaktion bietet der Mobilfunk-Discounter der Freenet-Gruppe jetzt erneut eine bisher unbekannte Anzahl an Next-Gen-Konsolen an, die man ab sofort mit den eigenen "green LTE"-Tarifen inklusive diverser Gratis-Dreingaben bündelt. Verkauft wird die PlayStation 5 in Kombination mit einem Zwei-Jahres-Vertrag für eine Einmalzahlung in Höhe von 99,99 Euro und einer monatlichen Grund­gebühr von 41,99 Euro.Enthalten sind eine 10 GB LTE Internet-Flatrate zum Surfen, wahlweise im Vodafone- oder Telekom-Netz, sowie eine Allnet-Flat für Telefonate in alle deutschen Netze. Der SMS-Ver­sand ist hingegen nicht inkludiert, was im Jahr 2021 jedoch zu verschmerzen ist. Zusätzlich liefert Mobilcom-Debitel zwei PlayStation Plus-Mitgliedschaften für je 12 Monate mit, womit über die komplette Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten das Premium-Abo von Sony genutzt werden kann.Über zwei Jahre kostet euch der Vertrag inklusive PS5-Konsole rund 1108 Euro. Abzüglich der Kosten einer neuen PlayStation 5 (499,99 Euro) und dem PS Plus-Abonnement für 24 Monate (ca. 120 Euro) liegt der reine Tarifpreis von Mobilcom-Debitel bei rund 488 Euro, was in etwa 20 Euro pro Monat entspricht. Prinzipiell ein guter Deal , vor allem wenn man es darauf abgesehen hat, schnellst­mög­lich an eine der begehrten Next-Gen-Konsolen zu kommen, die anderswo stetig ausverkauft sind.