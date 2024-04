Amazon gibt kassenlose Checkouts in seinen Supermärkten auf

Es klingt nach einer überaus praktischen Idee: Kunden in Supermärkten stecken Waren einfach ein und gehen damit nach Hause, der Besuch einer Kasse ist nicht mehr notwendig. Das war jedenfalls die Idee von Amazon - in der Praxis hat sie sich allerdings alle andere als bewährt.

Amazon

Auf für "Just Walk Out"-Technologie

Zusammenfassung Amazon beendet "Just Walk Out"-Technologie in US-Supermärkten

System mit Kameras und Sensoren zu aufwendig in der Praxis

Menschliche Überwachung aus Indien für Filialkontrolle nötig

Automatisierte Systeme fehleranfällig und verursachen Kundenfrust

Klassische Kassenarbeit effektiver als teure Hightech-Lösungen

Datenschutzprobleme durch Sammeln biometrischer Informationen

Verkauf der Technologie an Dritte scheiterte weitgehend

Denn der Handelsriese aus Seattle hat seine "Just Walk Out"-Technologie nun offiziell bzw. endgültig begraben. Denn das System zur automatischen Erfassung von Waren in Lebensmittel- bzw. Supermärkten wird laut einem Bericht von The Information aus allen US-Filialen von Amazon entfernt.Bei dieser Lösung kommen Kameras, Sensoren und auch klassische menschliche Überwachung zum Einsatz, doch in der Realität war und ist der Aufwand zu groß. Kritiker der Technologie haben außerdem von Anfang an angemerkt, dass Just Walk Out lediglich die Illusion von Automatisierung bietet.Denn an der Oberfläche haben solche Supermärkte zwar keine Kassen, allerdings ist dennoch enormer menschlicher Aufwand erforderlich. Laut Berichten sind im Hintergrund mehr als tausend Menschen in Indien mit der Überwachung derartiger Filialen beschäftigt, sie sollen mithilfe von Kameras sicherstellen, dass die Einkäufe bzw. Zahlungen auch wirklich stimmen.Dazu kommt, dass die tatsächlich automatisierten Systeme immer wieder fehleranfällig waren und zum Frust bei den Kunden geführt haben, u. a. durch fehlerhafte und verspätete Abrechnungen. Anders gesagt: Eine einzelne Person, die an der Kasse sitzt und Waren einscannt, ist effektiver und günstiger als Hightech gepaart mit menschlicher Kamera-Überwachung.Schließlich war das gesamte System in Sachen Privatsphäre problematisch und entsprechend umstritten, das Erfassen und Sammeln biometrischer Informationen hat auch bereits zu ersten Klagen geführt. Amazon hat diese Technologie übrigens nicht nur selbst entwickelt und eingesetzt, sondern wollte diese auch an andere verkaufen - doch kaum jemand griff tatsächlich zu.