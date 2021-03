Diablo 2 Resurrected: Blizzard warnt vor gefälschten Alpha-Einladungen

Mit Diablo 2: Resurrected hat Blizzard ein heißes Eisen im Feuer, auf das sich vor allem Nostalgiker und Fans das "Hack and Slay"-Franchises freu­en. Die Euphorie scheint so groß zu sein, dass einige Spieler Betrügern in die Falle laufen, die mit Einladungen zum Alpha-Test werben.

Alpha-Test dürfte bald starten, Release-Termin für 2021 angesetzt

Blizzard

Im Vorfeld zeitnah startender technischer Alpha-Tests für den Einzel- und Mehrspieler-Modus der Remastered-Version von Diablo 2 häufen sich unter anderem bei Reddit betrügerische Einträge zu gefälschten Gewinnspielen. Ziel der "Veranstalter" scheint es zu sein, persönliche Daten der Teilnehmer abzugreifen oder eigene Communities und Social-Media-Fanpages unter falschem Vorwand mit Likes und Abonnenten zu versorgen. Vor diesen Machenschaften warnt Blizzard nun selbst. So äußerte sich der zuständige Community Development Lead für Diablo, Adam Fletcher, auf Twitter Einen genauen Termin für den Start der Alpha-Tests gab Blizzard bisher nicht bekannt. Fest steht nur, dass diese in zwei Phase unterteilt werden. Da der Release von Diablo 2: Re­sur­rec­ted derzeit offiziell "" stattfinden soll, dürfte zumindest die ers­te Alpha nicht allzu weit entfernt sein. Ebenso zeigte sich Blizzard in einem Interview of­fen gegenüber zukünftigen Änderungen am neu aufgesetzten Diablo 2, sodass bei ent­spre­chen­der Resonanz der Community unter anderem auch Balance-Patches für das Action-RPG geplant sein sollen.Aktuell kann Diablo 2: Resurrected für den Windows-PC über den Battle.net-Shop zu einem Preis ab 39,99 Euro vorbestellt werden. Blizzard wird die Remastered-Version zusätzlich für die Nintendo Switch , die Sony-Konsolen PS4 und PS5 sowie für die Xbox Series X und Series S portieren.