Guter Deal für kurze Zeit: LTE 10 GB im Vodafone Netz für nur 9,99€

Richtig gutes Mobilfunk-Angebot im Vodafone-Netz zu Pfingsten: Bei Mobilcom Debitel gibt es aktuell satte Rabatte auf den Tarif green LTE 10 GB. Statt 32 Euro werden hier im Aktionszeitraum 10 Euro fällig, auch der Anschlusspreis ist mit 10 Euro überschaubar.

Pfingstkracher im Vodafone-Netz sehr günstig

Vertragslaufzeit & mehr

10 GB LTE (50 Mbit/s) Internet-Flat

FLAT - Telefonie

Vodafone-Netz

Flat EU-Roaming

monatlich nur 9,99 EUR

Anschlusspreis einmalig nur 9,99 EUR

VoLTE & WiFi Call fähig

Jetzt schnell den Pfingst-Deal sichern!

Einmal mehr bemüht sich der Anbieter Mobilcom Debitel mit seinem neuen Aktionstarif um alle Mobilfunkkunden, die nach einer günstigen Anbindung an das Vodafone-Netz suchen, dabei aber auf theoretische Maximalwerte bei der Surfgeschwindigkeit verzichten können. Beim "Pfingstkracher" werden 10 GB Datenvolumen bei maximal 50 Mbit/s mit den üblichen An­nehm­lich­kei­ten eines Flat-Angebots kombiniert.Wie immer bei solchen Tarifangeboten erst einmal wichtig, eine Übersicht der Kosten und Leistungen: Die 10 GB Vodafone Allnet Flat wird normalerweise zum Preis von 31,99 Euro angeboten, für kurze Zeit streicht Mobilcom Debitel hier auf einen Monatspreis von 9,99 Euro zusammen - damit liegt man perfekt im aktuell attraktiven Preispunkt von 1 Euro pro GB. Auch der Anschlusspreis bleibt bei diesem Tarif mit 9,99 Euro sehr überschaubar, hier werden normalerweise fast 40 Euro fällig.Neben günstigem Surfvolumen bringt der Pfingstkracher auch eine Telefonie-Flat mit EU-Roaming mit, auf SMS-Flat wird in diesem Tarif vollständig verzichtet. Darüber hinaus gehören VoLTE & WiFi-Calling zum Tarifpaket. Zu guter Letzt können Nutzer auch kostenlos auf alle freenet-Hotspots zugreifen - immerhin das weltweit größte WLAN-Netz mit 50 Millionen Hotspots in 120 Ländern. Letztes Extra zum Abrunden: Mobilcom Debitel legt auch noch einen Monat beim Fitnessanbieter Gymondo dazu.Der Pfingstkracher ist ein klassischer 24-Monatstarif, der Preis steigt nach Ablauf. Hier ist es also zu empfehlen, rechtzeitig vor Ablauf zu kündigen, spätestens allerdings 3 Monate vor Vertragsende. Für das Zusatzangebot von Gymondo gilt: Einen Monat ist hier alles kostenlos, danach werden 9 Euro im Monat fällig. Hier empfiehlt sich bei Nichtgefallen eine Kündigung in den ersten zwei Wochen nach Vertragsabschluss.