Black Week: Bis zu 58 GB LTE im Vodafone-Netz zum Kampfpreis

Dank Black Week sieht man in den nächsten Tagen bei Mobilcom-Debitel nicht schwarz, sondern Rotstift-Rot. Gleich fünf Vodafone-Tarife mit Allnet-Flat und Surfvolumen von genügsamen 15 GB bis üppigen 58 GB sind für kurze Zeit deutlich günstiger zu bekommen.

Bei Mobilcom-Debitel gibt es fünf Black-Week-Deals für Vodafone-Funker

Alles im Überblick

Mobilcom-Debitel Black Week-Tarife Internet-Flat im Vodafone-Netz Telefon-Flat in allen Tarifen + SMS-Flat ab 28 GB EU-Roaming, VoLTE, WiFi-Calls inklusive Anschlusspreis: 19,99 Euro bis 29,99 Euro / 2 Jahre Laufzeit Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s 15 GB 18 GB 28 GB 38 GB 58 GB Grundgebühren pro Monat 12,99 Euro 14,99 Euro 16,99 Euro 24,99 Euro 19,99 Euro Jetzt kaufen Jetzt kaufen Jetzt kaufen Jetzt kaufen Jetzt kaufen

Alle Mobilfunk-Tarife zum Bestpreis!

Langsam aber sicher laufen sich alle für die Woche des Black Friday warm, schon zum Start in die Black Week können sich Schnäppchenjäger über ein reichhaltiges Angebot an deutlich reduzierten Datentarifen mit Allnet-Flat bei Mobilcom-Debitel freuen. Im Aktionszeitraum vom 22.11. bis zum 30.11. können sich Einsteiger, Vielsurfer und alle Mobilfunker dazwischen über passende Angebote im Vodafone-Netz freuen.Die attraktive Auswahl im Schnellüberblick: Fünf Tarife mit einem Grundpreis von 13 bis 30 Euro bieten von 15 GB bis hin zu 58 GB etwas für alle. Damit kann man die Schwelle von einem Euro pro Gigabyte bei allen gebotenen Black-Week-Deals sehr deutlich hinter sich lassen, beim Premium-Tarif Green LTE 58 kommt man damit sogar der 0,50 Cent/GB-Grenze sehr nah.Auch bei den gebotenen Leistungen müssen sich die Green-LTE-Angebote nicht verstecken. Der Anschluss ist hier mit 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload gegeben, hier bieten O2 und Telekom in den meisten Tarifen aktuell deutlich weniger. Zu guter Letzt gibt es abhängig vom gewählten Volumen auch Allnet-Flats für Telefonie und SMS. Bei der 15- und 18-GB-Option wird frei telefoniert, bei den größeren Tarifen dann auch noch frei gesimst.Worauf die Wahl am Ende auch fällt, beim Abschluss über Mobilcom-Debitel sind noch einige weitere Extras geboten: Neben EU-Roaming und VoLTE & WiFi-Calling können Nutzer hier auch unbegrenzt Zugriff auf das freenet Hotspot-Netz nehmen, das 50 Millionen Hotspots in 120 Ländern umfasst. Ansonsten gelten übliche Tarifkonditionen: Laufzeit 24 Monate, Kündigungsfrist drei Monate vor Ende.Neben den hier gezeigten Vodafone-Tarifen hat Mobilcom-Debitel zur Black Week auch rund um die Telekom und O2 einige attraktive Angebote im Programm. Bei der Telekom werden Einsteiger- bis hin zu Vielsurfer-Optionen bis zu 50 GB Datenvolumen geboten. Alle, die ganz auf Surf-Beschränkungen verzichten wollen, können mit o2 Free Unlimited Max endlich wieder einen der aktuell besten Unlimited-Tarife zu Top-Konditionen bekommen. Für alle Angebote gilt: Nach dem Aktionszeitraum sind diese wohl erst mal nicht mehr so schnell so günstig zu haben, zuschlagen lohnt sich also!