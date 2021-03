US-Gericht stoppt Sanktionen, Behörde stellt Xiaomi auf schwarze Liste

Anfang Februar hatte der chinesische Konzern Xiaomi angekündigt, Klage gegen die US-Sanktionen einzureichen, die unter der Trump-Regierung starten. Nun gibt es ein Urteil - ein Gericht hat die Sanktionen gestoppt, doch das bringt Xiaomi nicht das gewünschte Ergebnis.

Freude kommt bei Xiaomi sicher nicht auf, denn gleich­zeitig hat das Verteidigungs­ministerium Xiaomi und andere als "inakzeptables Risiko" eingestuft. Damit unterstreicht das US-Verteidigungsministerium nun noch einmal, dass Produkte und Dienste von Xiaomi nicht eingesetzt werden sollten. Veröffentlicht wurde eine neue Liste, auf denen folgende Unternehmen als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft wurden:Laut der Erklärung stuft man diese Unternehmen als inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit der USA beziehungsweise für die Sicherheit und den Schutz von US-Personen ein. In der Erklärung heißt es: " Diese Liste ist ein großer Schritt zur Wiederherstellung des Vertrauens in unsere Kommunikationsnetzwerke", sagte die amtierende FCC-Vorsitzende Jessica Rosenworcel."Die Amerikaner verlassen sich mehr denn je auf unsere Netzwerke, um zu arbeiten, zur Schule zu gehen oder Zugang zum Gesundheitswesen zu erhalten, und wir müssen darauf vertrauen können, dass diese Kommunikation sicher ist. Diese Liste bietet eine sinnvolle Anleitung, die sicherstellt, dass beim Aufbau von Netzwerken der nächsten Generation im ganzen Land nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden oder Geräte oder Dienste verwendet werden, die eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA oder die Sicherheit und den Schutz der Amerikaner darstellen."Während also ein Gericht in Washington zunächst einmal die Sanktionen gegen Xiaomi pro forma aufgehoben hat, hat die FCC klargestellt, dass das Unternehmen auf einer Schwarzen Liste steht und US-Amerikaner keine Geschäfte mit Xiaomi machen sollen.