Xiaomi gründet Elektroauto-Sparte: CEO selbst leitet das Projekt

Der chinesische Hersteller Xiaomi schickt sich an, selbst Anbieter von Elektroautos zu werden. Die entsprechenden Investitionen tätigte man bereits vor einigen Monaten, doch jetzt macht Xiaomi deutlich, wie ernst man es meint: Firmengründer Lei Jun überimmt die Leitung des Projekts.

Kleines Team mit 300 Mitarbeitern aus 20.000 Bewerbern

Wie Xiaomi in einer in China veröffentlichten Pressemitteilung verlauten ließ, hat das Unternehmen heute seinen Ableger für die Arbeit an Elektroautos offiziell gegründet. Das Projekt agiert unter dem Namen Xiaomi EV Company Ltd. und wird mit einem Startkapital von 10 Milliarden Yuan, also umgerechnet 1,3 Milliarden Euro, augestattet, so der Konzernchef Lei Jun bei Twitter.Der Xiaomi-Chef erklärte weiter, dass er persönlich die Leitung des Unternehmens übernehme, was er bereits vor einigen Monaten angekündigt hatte. Schon damals sagte er, dass die Arbeit an Elektrofahrzeugen für ihn das letzte große Projekt vor seinem Ruhestand sein werde. Für die nächsten 10 Jahre hatte Xiaomi schon vor einiger Zeit Investitionen von 10 Milliarden Dollar in das Vorhaben in Aussicht gestellt.Anfangs hat Xiaomis Elektroauto-Sparte eine vergleichsweise geringe Mitarbeiterzahl. Aus 20.000 Bewerbern habe man ein Team von zunächst 300 Personen zusammengestellt, die die Grundlagen für die Arbeit an dem Projekt Xiaomi EV schaffen sollen. Schon seit längerem soll es Gespräche zwischen Xiaomi und verschiedenen Partnern und potenziellen Übernahmekandidaten aus dem Bereich der Elektromobilität geben.Xiaomi hatte erst im August die Firma DeepMotion übernommen, die auf die Entwicklung von Technologien für selbstfahrende Autos spezialisiert ist. Darüber hinaus gibt es schon lange Gerüchte, wonach Xiaomi mit dem Vertragsfertiger Foxconn kooperieren will und darüber hinaus an der Übernahme der Elektrofahrzeug-Sparte des Immobilienkonzerns Evergrande interessiert sein soll.Lei hatte schon im März deutlich gemacht, dass Xiaomi mit vollem Einsatz an Elektrofahrzeugen arbeiten will. Er sei bereit, seinen eigenen Ruf aufs Spiel zu setzen, um für die Zukunft des "Smart Electric Vehicle" von Xiaomi zu kämpfen, sagte er damals.