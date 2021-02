Projekt Micar: Xiaomi plant angeblich den Bau eines eigenen E-Autos

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi plant einem chinesischen Medienbericht zufolge jetzt den Bau von Elektroautos. Es ist nicht der erste Vorstoß des Unternehmens in diese Richtung - doch jetzt könnte es um ein eigenes Xiaomi-Auto gehen.

Elektroauto-Projekt könnte grünes Licht bekommen

Xiaopeng

Vor etwa eineinhalb Jahren war der chinesische Technologiekonzern Xiaomi groß beim chinesischen Elektroauto-Hersteller Xpeng Motors mit eingestiegen . Doch nun reicht das dem Gründer und CEO Lei Jun nicht mehr. Seit einem Besuch in den USA bei Elon Musk soll er daraufhin gearbeitet haben, auch für Xiaomi ein eigenständiges E-Auto-Projekt aufzubauen. Das berichtet das chinesische Online-Magazin Late Post (via Technode ).Nach Jahren der Unentschlossenheit steht Xiaomi nun angeblich kurz davor, seinem Elektroauto-Projekt grünes Licht zu geben. Die Informationen dazu stammen von Personen, die bei Xiaomi mit der Angelegenheit vertraut sein sollen. Nähere Quellenangaben wurden nicht gemacht, sie sind derzeit nicht nachprüfbar. Gerüchte um ein Xiaomi-Auto hatte es aber schon seit Monaten immer einmal wieder gegeben, nur nie so konkret.Es heißt aber auch, dass die Pläne des Unternehmens sich noch in einem sehr frühen Stadium befinden und sich daher auch noch grundlegend ändern könnten. Interessant ist dennoch, was die Quelle gegenüber Late Post jetzt ausgeplaudert hat. Xiaomi soll im Jahr 2018 ein Projekt mit dem Codenamen "Micar" begonnen haben, um ein Elektrofahrzeug unter dem eigenen Markennamen zu entwicklen und das nötige Knowhow zu erarbeiten. Die ersten Schritte dahin machte Xiaomi angeblich sogar schon im Jahr 2013, nach dem Besuch von Lei Jun bei Musk.Man zitiert Lei Jun mit einer älteren Antwort, die er in einem Interview gegeben hatte: "Ich habe viele Male darüber nachgedacht, ein Auto zu bauen, aber ich habe mich noch nicht entschieden."