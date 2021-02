Microsoft kann auch noch die Basics: Jetzt gibts Gratis-Homepages

Auch bei Microsoft kann man zukünftig eine kostenlose Homepage gestalten und hosten. Das neueste Produkt aus Redmond ist zwar nicht besonders innovativ, aber trotzdem nicht weniger bedeutsam, wenn es um bestimmte Zielgruppen geht.

Keine Code-Berührung

Mit dem neuen Service bietet Microsoft einen direkten Konkurrenten zu den Diensten von Firmen wie Squarespace oder Wix an. Mit dem Unterschied, dass für die Nutzer hier keine weiteren Kosten anfallen. Sowohl der Webseiten-Baukasten als auch das Hosting sind ohne zusätzliche Kosten zu haben. Benötigt wird lediglich ein Account beim Digital Marketing Center Microsofts, der ebenfalls kostenlos zu haben ist. Natürlich hofft Microsoft hier dann auch darauf, dass die Nutzer Geld dafür ausgeben, Verbraucher mit Anzeigen auf sich aufmerksam zu machen.Für Microsoft geht es hier aber wohl in erster Linie darum, Kundenbindung zu betreiben. Für den Konzern ist es kein Problem, einfachere Webseiten auf der großen Azure-Infrastruktur einfach mit auszuliefern. Immerhin geht es hier in der Regel nicht um Web-Anwendungen mit ressourcenaufwendigen Berechnungen oder Unmengen an Besuchern. Das Angebot richter sich vielmehr in erster Linie an kleinere, lokale Firmen, die bisher noch nicht über eine eigene Webseite verfügen, die aber beispielsweise als Kunden der Office-Sparte eine wichtige Basis des Umsatzes mit verschiedenen Software-Produkten bilden.Mit dem Webseiten-Service sollen Nutzer sich eine Homepage zusammenstellen können, ohne an irgendeiner Stelle mit Code in Berührung zu kommen. Das Backend basiert auf einem Content Management System, das durch den Prozess führt und verschiedene Optionen zur strukturellen und inhaltlichen Gestaltung anbietet. Weiterhin ist es beispielsweise möglich, die Daten aus einer bereits existierenden Facebook-Seite zu importieren und zur Grundlage des eigenen Angebotes zu machen.Solch einfache Webseiten können für zahlreiche Firmen einen erheblichen Unterschied ausmachen. Denn häufig sind kleinere Läden, Dienstleister und Handwerker noch immer nicht online zu finden. Ihnen entgehen somit Aufträge von Kunden, die ausschließlich im Netz nach passenden Angeboten für ihr Problem suchen. Schon eine einfache Homepage mit den eigenen Leistungen und einer Kontaktmöglichkeit kann hier einen Unterschied ausmachen.