Mieser Trick mit Adobe Flash, Google Alert und falschen Nachrichten

Mit einem fiesen Trick versuchen Cyberkriminelle derzeit Profit aus dem Ende des Adobe Flash Players zu schlagen. Sie gehen dabei ganz perfide vor und erstellen Fake-Meldungen, um Nutzer über Google Alerts anzulocken. Und das funktioniert erschreckend gut.

Angeblicher Flash-Updater wird angeboten

Die Betrüger nutzen Google Alerts, um einen falschen, angeblichen Adobe Flash Player-Updater zu bewerben, der dann aber ganz andere unerwünschte Programme auf den Computern ahnungsloser Nutzer installiert (via Bleeping Computer ). Der Trick ist ganz einfach: Zunächst werden Meldungen mit Titeln, die beliebte Schlüsselwörter enthalten erstellt. Sobald diese dann von der Google-Suche indiziert werden, alarmiert Google Alerts automatisch Personen, die diesen Schlüsselwörtern folgen.Wenn dann ein Besucher die gefälschten Artikel über einen Google-Umleitungslink besucht, wird er auf die schädliche Website der Betrüger umgeleitet. Auf den Webseiten trifft man häufig Browser-Benachrichtigungs-Spam, unerwünschte Erweiterungen oder angebliche Werbegeschenke und Gutschein-Aktionen. Bei der neuesten Masche wird nun damit gearbeitet, dass der Flash Player nicht mehr aktualisiert wird. Die Betrüger melden dann, dass der Flash Player des Besuchers veraltet ist und fordert einen auf, einen Updater zu installieren.Die Unbekannten nutzen dabei die Unkenntnis vieler Internetnutzer über das Support-Ende des Flash Players aus, oder spekulieren darauf, dass Nutzer sich denken, sie könnten dem Flash-Ende mit einem solchen Update entgehen. Mit dem Installer für das angebliche Flash-Update kommt dann eine Schadsoftware namens "One Updater" Huckepack. Darüber ist bisher noch wenig bekannt. Ähnliche Software wie One Updater hat in der Vergangenheit Kennwort stehlende Trojaner und Kryptowährungs-Miner installiert.Der Ratschlag von Bleeping Computer ist daher auch ganz einfach: "Wenn Sie auf eine Website umgeleitet werden, sei es über Google Alerts, die Google-Suche oder auf andere Weise, und aufgefordert werden, eine Erweiterung oder ein Programm-Update zu installieren, schließen Sie einfach den Browser." Die Installation dieser Programme führt in der Regel zu bösartigen Aktivitäten oder unerwünschtem Verhalten, von dem nur die Betrüger profitieren.