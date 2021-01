Flash Player Uninstaller Download - Flash entfernen

Flash Player Uninstaller Download

Weitere Datenreste manuell entfernen

Fazit:

Mit dem Download des offiziellen Flash Player Uninstallers entfernen Sie den Adobe Flash Player mit nur wenigen Klicks von Ihrem PC.Durch das Ausführen des Deinstallationsprogramms stellen Sie sicher, dass der inzwischen eingestellte Adobe Flash Player komplett beseitigt wird. Dies soll vor allem einen besseren Schutz des Systems gewährleisten, da potentielle Sicherheitslücken in der Software nicht mehr geschlossen werden. Der Uninstaller ist in der Version 32.0.0.468 verfügbar.Der Flash Player Uninstaller unterstützt alle Windows-Versionen ab Windows XP (32-Bit/64-Bit). Eine Installation ist nicht erforderlich, das Tool kann nach dem Herunterladen somit direkt gestartet werden. Allerdings ist es erforderlich, sämtliche im Hintergrund laufende Programme zu schließen, die Flash verwenden. Dies kann bei­spiels­wei­se ein Browser, ein Instant Messenger oder ein Spiel sein.Wurden entsprechende Programme geschlossen, kann das Deinstallationsprogramm ge­star­tet werden. Anschließend reicht ein Klick auf den Button "Deinstallieren", um den Adobe Flash Player vom Computer zu entfernen. Danach sollte das System noch einmal neu gestartet werden.Sollte während des Vorgangs die Frage "Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Pro­gramm Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden?" angezeigt werden, be­stä­ti­gen Sie diese mit ganz einfach mit "Ja".Im Anschluss ist der Flash Player nicht mehr installiert. Allerdings empfiehlt Adobe noch zu­sätz­li­che Schritte, um weitere Datenrückstände zu entfernen. Navigieren Sie dazu zum Ver­zeich­nis "C:\Windows\system32\Macromed\Flash" und entfernen Sie alle darin befindlichen Dateien. Gleiches gilt für die Verzeichnisse "C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash", "%appdata%\Adobe\Flash Player" und "%appdata%\Macromedia\Flash Player".Der Adobe Flash Player wurde zum 31.12.2020 eingestellt. Die Ausführung Flash-basierter Inhalte wird ab dem 12.01.2021 blockiert. Mit dem Flash Player Uninstaller lässt sich die nicht mehr benötigte Software unkompliziert entfernen.