Nutzungsrückgang von Flash in Zahlen: Bye Bye Flash!

Flash Player Uninstaller - Flash entfernen

Mit dem Jahr 2020 endete auch eine Ära: Adobe hat den Support des Flash Players eingestellt. Am 12. Januar geht das Unternehmen nun noch einen Schritt weiter : "Da Flash Player nach dem 31.12.2020 nicht mehr unterstützt wird und Adobe die Ausführung Flash-basierter Inhalte in Flash Player ab dem 12.01.2021 blockiert, empfiehlt Adobe allen Anwendern dringend, den Flash Player zum Schutz ihrer Systeme umgehend zu deinstallieren."Derzeit verwenden laut Angaben von w3techs.com noch 2,2 Prozent aller Webseiten die Software. Der Adobe Flash Player ermöglichte ab 1996 die einfache Einbettung multimedialer Inhalte auf Websites. Viele der Nutzer_innen dürften dem Programm vor allem in Form von Browser-Spielen begegnet sein.