Beschwerde bei der EU eingereicht: TikTok im Visier der Datenschützer

TikTok stand schon das eine oder andere Mal aufgrund der eher laschen Datenschutzumsetzungen besonders im Zusammenhang mit Minder­jährigen in den Schlagzeilen. Nun wurde eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht.

Erklärung der BEUC

Der Verbraucherverband BEUC hat die Beschwerde im Namen von über 40 europäischen Verbraucherschutzorganisationen eingereicht . Die EU-Kommission soll nun prüfen, ob TikTok sich an europäische Richtlinien zum Thema Datenschutz, Nutzungsrecht und Co. hält, und ansonsten rechtliche Schritte gegen das Netzwerk in Gang setzen. Vorrangig wird dabei der Umgang mit der größten Nutzergruppe bei TikTok - den unter 18-Jährigen - kritisiert. Die BEUC wirft TikTok zudem vor, irreführende und unfaire AGB zu nutzen und sich zu viele Hintertüren für die spätere Nutzung von Videos vorzuhalten.Die Mitglieder der BEUC, zu der unter anderem auch der Verbraucherzentrale Bundesverband (kurz vzbv) gehört, gehen dabei teilweise schon seit Längerem gegen die Nutzungsbedingungen von TikTok vor.Monique Goyens, Generaldirektorin der Europäischen Verbraucherorganisation (BEUC), sagte dazu: "In nur wenigen Jahren hat sich TikTok zu einer der beliebtesten Social-Media-Apps mit Millionen von Nutzern in ganz Europa entwickelt. Doch TikTok lässt seine Nutzer im Stich, indem es massiv gegen ihre Rechte verstößt. Wir haben eine ganze Reihe von Verstößen gegen Verbraucherrechte entdeckt und deshalb eine Beschwerde gegen TikTok eingereicht. Kinder lieben TikTok, aber das Unternehmen versagt dabei, sie zu schützen. Wir wollen nicht, dass unsere Jüngsten der allgegenwärtigen Schleichwerbung ausgesetzt sind und unwissentlich zu Plakatwänden gemacht werden, wenn sie nur versuchen, Spaß zu haben."Die Verbrauchergruppen aus ganz Europa haben sich daher zusammengetan, damit der Druck auch auf die Behörden wächst, nun durchzugreifen.