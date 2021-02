Instagram geht gegen Re-Uploads von TikTok-Videos vor

Instagram geht künftig gegen die verbreitete Praxis der Re-Uploads von Videos von anderen Plattformen wie etwa TikTok vor. Wie die Betreiber ankündigten, soll die Reichweite von Videos limitiert werden, die ein Watermark bzw. Logo tragen oder eine zu niedrige Auflösung haben.

'Weniger befriedigendes Reels-Erlebnis'

Wie Instagram in neuen Richtlinien für "Instagram-Creator" verlauten ließ, will man dafür sorgen, dass Videos, die von anderen Diensten stammen und nicht extra für die Foto-Sharing-Plattform aufgenommen wurden, nicht mehr so häufig im "Reels"-Tab empfohlen oder anderweitig hervorgehoben werden. Die Clips bleiben zwar im Feed der Nutzer und ihrer Follower sichtbar, sollen aber von dem Algorithmus nicht so häufig anderen Nutzern zur Betrachtung vorgeschlagen werden.Man habe erfahren, dass Videos mit niedriger Qualität, die zum Beispiel durch eine zu geringe Auflösung unscharf wirken oder mit Logos oder Wasserzeichen versehen sind, das "Reels-Erlebnis weniger befriedigend machen", so das Unternehmen. Entsprechende Inhalte sollen deshalb weniger häufig empfohlen werden, hieß es weiter.Instagram Reels ist im Grunde nichts anderes als TikTok, hatte Facebook die chinesische Video-App doch aufgrund ihrer immensen Popularität kurzerhand nachgebaut und in Instagram eingebaut. Dies führte unter anderem dazu, dass zahlreiche Nutzer einfach Videos, die zuerst über TikTok veröffentlicht wurden, mittlerweile als Instagram Reels erneut hochladen.TikTok versieht normalerweise jedes der über seine Plattform veröffentlichte Video mit einem kleinen Logo bzw. Watermark, das neben dem offiziellen Markenlogo des Diensts oft auch den Account-Namen enthält. Mit Hilfe der Dienste von Drittanbietern ist es allerdings kein Problem, TikTok-Videos von diesem Watermark zu befreien, um sie dann auf anderen Wegen wie etwa Instagram zu verbreiten.