Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Februar 2021

Der Video-Streaming-Dienst Amazon Prime Video zeigt sich im Februar 2021 mit mehr als 40 neuen Filmen und Serien. Unser Überblick verrät euch alle Neustarts des kommenden Monats. Zu den Highlights zählen Originals wie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Soulmates und Bliss.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Februar 2021

Soulmates - Staffel 1 ab 08. Februar

The Family Man - Staffel 2 ab 12. Februar

DC´s Legends of Tomorrow - Staffel 5 ab 17. Februar

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo - Staffel 1 ab 19. Februar

El Internado - Staffel 1 ab 19. Februar

Shameless - Staffel 10 ab 24. Februar

The Flash - Staffel 6 ab 28. Februar

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Februar 2021

Dreamgirls ab 01. Februar

Spider-Man 3 ab 01. Februar

Mein Blind Date mit dem Leben ab 01. Februar

Bliss ab 05. Februar

Der Kaufhaus Cop 2 ab 05. Februar

Wir Beide ab 06. Februar

Coyote Ugly ab 06. Februar

Im Netz der Gewalt ab 08. Februar

Zu weit weg ab 08. Februar

Monuments Men - Ungewöhnliche Helden ab 08. Februar

Ma ab 09. Februar

Der Soldat James Ryan ab 09. Februar

Grease ab 10. Februar

Johnny Englisch - Jetzt erst recht ab 10. Februar

Battleship ab 11. Februar

The Map of Tiny Perfect Things ab 12. Februar

Songbird ab 12. Februar

Transformers ab 12. Februar

Transformers - Die Rache ab 12. Februar

Transformers 3 - Dark of the Moon ab 12. Februar

Transformers: Ära des Untergangs ab 12. Februar

Robert The Bruce - König von Schottland ab 14. Februar

Schlussmacher ab 14. Februar

A Billion Stars - Im Universum ist man nicht allein ab 15. Februar

Jack Reacher ab 15. Februar

T2 Trainspotting ab 19. Februar

Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ab 19. Februar

Der große Trip - Wild ab 22. Februar

Code Ava - Trained To Kill ab 22. Februar

Der Sternwanderer ab 23. Februar

Little ab 24. Februar

The Dead Don't Die ab 24. Februar

World War Z ab 26. Februar

The Kid - Der Pfad des Gesetzlosen ab 28. Februar

Enemy Lines: Codename Feuervogel ab 28. Februar

The 2nd - Im Fadenkreuz der Söldner ab 28. Februar

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

Amazons Film- und Serienauswahl im Februar kann sich wirklich sehen lassen. Nicht nur zeigt Prime Video viele hochkarätig besetzte Originals, sondern sichert sich zudem viele neue Lizenztitel, die zeitexklusiv gestreamt werden können. Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Christian F. und ihrer Clique vom Berliner Bahnhof Zoo, die erstmals in einer Serie um­ge­setzt wurde. Exklusiv zeigt Amazon weiterhin die Anthologie-Serie Soulmates, die mit Emmy-Preisträger Will Bridges (Stranger Things) besetzt ist und die Suche nach einem Seelenverwandten in einer nahen Zukunft behandelt.Hinsichtlich neuer Originalfilme fährt Amazon Prime Video unter anderem mit Bliss auf, einer "ungewöhnlichen Liebesgeschichte" zwischen Greg und Isabel, gespielt von Owen Wilson und Salma Hayek. Die größte Auswahl steht jedoch bei den eingangs erwähnten Lizenztitel be­reit. Im Laufe des Februars können sich Prime-Mitglieder auf Blockbuster wie Spider-Man 3, Monuments Men, Der Soldat James Ryan und die Transformers-Reihe freuen. Nachfolgend findet ihr alle neuen Serien und Filme inklusive ihres Starttermins. Wer noch kein Amazon Prime-Abo besitzt, kann dieses aktuell für 30 Tage kostenlos testen