Neu auf Disney+: Das sind die Filme und Serien im Februar 2021

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ startet im Februar mit mehr als 20 neuen Filmen und Serien. Als echtes Highlight zeichnet sich im kom­men­den Monat jedoch vorrangig die so genannte Star-Welt ab, die sich neben den Franchises Marvel, Pixar, Star Wars und Co. platziert.

Highlights auf Disney+ im Februar 2021

Robots ab 5. Februar

Flora & Ulysses ab 19. Februar

Big Sky ab 23. Februar

Love, Victor ab 23. Februar

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D (Staffel 6) ab 26. Februar

Willkommen im Haus der Eulen (Staffel 1) ab 5. Februar

Bibi & Tina - Der Film ab 5. Februar

Bibi & Tina: Voll Verhext ab 5. Februar

Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs ab 5. Februar

An die Töpfe, fertig, lecker! (Staffel 1-2) ab 12. Februar

Car S.O.S. (Staffel 7) ab 12. Februar

Die Beni Challenge (Staffel 1-3) ab 12. Februar

Faszination Supercars (Staffel 1) ab 12. Februar

Eine unberechenbare Familie (Staffel 1) ab 19. Februar

Gag Attack (Staffel 1) ab 19. Februar

Unser Kosmos: Die Reise geht weiter (Staffel 2) ab 19. Februar

Die Yukon-Tierärztin (Staffel 6) ab 26. Februar

Flicka 2 ab 26. Februar

Flicka 3 - Beste Freunde ab 26. Februar

Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen (Staffel 4) ab 26. Februar

Mickey Go Local (Kurzfilme) ab 26. Februar

Tierduell (Staffel 1) ab 26. Februar

Ab dem 23. Februar 2021 wird auf Disney+ die neue Star-Welt eröffnet, für die der Micky-Maus-Konzern "Mehr Serien, mehr Filme und mehr Originals" verspricht. Geboten werden Inhalte aus dem Bereich General Entertainment, die den Katalog von Disney+ verdoppeln sollen. Blockbuster werden hier von den Disney Kreativstudios aufgenommen, zu denen unter anderen die Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Pro­duc­tions und 20th Century Studios gehören. Direkt zum Start sollen die Drama-Serie Big Sky von Big Little Lies-Autor David E. Kelley und die vorab auf Hulu erschienene Teen-Drama-Serie Love, Victor als Originals auf Sendung gehen.Zu den weiteren Serien, die via Star auf Disney+ veröffentlicht werden, gehören diverse Folgen von 24, Family Guy, Lost, Desperate Housewives, How I Met Your Mother, Prison Break, Akte X, Atlanta und Black-ish. Abseits davon richtet sich das Programm des Strea­ming-Dienstes im Februar 2021 vorrangig an Kinder- und Jugendliche. Mit dabei: Bibi & Tina, Robots, Flicka und viele Disney-Channel-Eigenproduktionen. Lediglich die sechste Staffel von Marvel's Agents of Shield und National Geographic-Serien wie Ice Road Rescue und Fas­zi­na­tion Supercars weichen leicht davon ab.