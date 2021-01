Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im Februar 2021

Bleibt zu Hause: Auch im Februar hilft Netflix gegen den Lockdown-Koller

1. Februar 2021

Bridget Jones' Baby

2. Februar 2021

Tiffany Haddish Presents: They Ready: Staffel 2 - Netflix Original Comedy Special

Kid Cosmic - Netflix Kids & Family

Mighty Express: Staffel 2 - Netflix Kids & Family

3. Februar 2021

Immer für dich da - Netflix Original Serie

Meine Freunde sind alle tot - Netflix Film

Baywatch

Godzilla II: King of the Monsters

5. Februar 2021

H: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Unsichtbare Stadt - Netflix Original Serie

Der letzte Paradiso - Netflix Film

Little Big Women - Netflix Film

Malcolm & Marie - Netflix Film

Space Sweepers - Netflix Film

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity - Netflix Film

Die heilende Kraft des Entblößens - Netflix Original Dokumentation

10. Februar 2021

Run On - Netflix Original Serie

Neues aus der Welt - Netflix Film

En passant pécho - Zwei Dealer in Paris - Netflix Film

Verschwunden: Tatort Cecil Hotel- Netflix Original Dokumentation

11. Februar 2021

Capitani - Netflix Original Serie

Layla Majnun - Netflix Film

Red Dot - Netflix Film

Liebe² - Netflix Film

12. Februar 2021

Nadiyas Backwelt - Netflix Original Serie

Bestattungen à la Bernard - Netflix Original Serie

To All The Boys: Always And Forever - Netflix Film

Dani Rovira: Hass- Netflix Original Comedy Special

Xicos Weg - Netflix Kids & Family

15. Februar 2021

The Crew - Netflix Original Serie

16. Februar 2021

Du gegen die Wildnis - Der Film - Netflix Kids & Family

The Danish Girl

17. Februar 2021

Sie weiß von dir - Netflix Original Serie

MeatEater: Staffel 9: Teil 2 - Netflix Original Serie

18. Februar 2021

Thus Spoke Kishibe Rohan - Netflix Anime

19. Februar 2021

Lovestruck in the City - Netflix Original Serie

Tribes of Europa - Netflix Original Serie

I Care A Lot - Netflix Film

20. Februar 2021

Classmates Minus - Netflix Film

22. Februar 2021

Der goldene Handschuh

23. Februar 2021

Pelé - Netflix Original Dokumentation

Brian Regan: On The Rocks - Netflix Original Comedy Special

24. Februar 2021

Ginny & Georgia - Netflix Original Serie

Eine Schule für jeden Hund - Netflix Original Serie

25. Februar 2021

Geez & Ann - Netflix Film

High-Rise Invasion - Netflix Anime

26. Februar 2021

Verrückt nach ihr - Netflix Film

Mit den Wellen - Netflix Film

The Girl on the Train - Netflix Film

27. Februar 2021

A Love So Beautiful - Netflix Original Serie

Der Video-Streaming-Anbieter Netflix gibt mehr als 50 neue Filme und Serien bekannt, die im Februar 2021 für alle Abonnenten zur Verfügung stehen werden. Zu den Highlights gehören unter anderem die Premieren von Tribes of Europa, Neues aus der Welt, Pelé und eine Vielzahl weiterer Blockbuster, die man sich abseits der Originals zeitexklusiv sichern konnte. Nach bekannter Manier zeigt Netflix eine Auswahl seines Februar-Portfolios in einem kurzen Trailer, den wir im oberen Bereich dieses Artikels bereitstellen.Gespannt darf man im kommenden Monat auf die deutsche Original-Serie Tribes of Europa blicken. Das Sci-Fi-Abenteuer von Philip Koch spielt in einem Europa im Jahr 2074, in dem verschiedene Stämme das Land beherrschen. Ebenso konnte sich Netflix international die Rechte am US-Bürgerkriegs-Drama Neues aus der Welt sichern, dass mit Tom Hanks starbesetzt ist und dank der Jungschauspielerin Helena Zengel zudem mit einer deutschen Beteiligung ausgestrahlt wird. Weiterhin sieht man unter anderem Zendaya (Spider-Man) im Drama Malcolm & Marie und eine Netflix-Dokus über die Fußballikone Pelé.Während man die Resonanz zu den neuen Originals noch abwarten muss, geht es bei den zeitlich exklusiven Lizenztiteln teilweise namhafter zu. So stellt Netflix im Februar zum Beispiel The Danish Girl mit Eddie Redmayne und Alicia Vikander sowie Baywatch mit Dwayne "The Rock" Johnson und Zac Efron bereit. Millie Bobby Brown, Kyle Chandler und Vera Farmiga zeigen sich außerdem im Blockbuster Godzilla: King of the Monsters aus dem Jahr 2019, während gegen Ende des Monats Fatih Akins Horrorfilm Der goldene Handschuh zum Streamen verfügbar sein wird.