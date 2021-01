Microsoft Surface Duo: Deutschland-Start Mitte Febuar ab 1299 Euro?

Microsoft will sein erstes "Smartphone", das der Konzern selbst lieber als eine Art Hybrid-Gerät bezeichnet wissen will, ab Februar auch in Europa anbieten. Firmenkunden können das Dual-Screen-Gerät mit Android-Be­triebssystem wohl ab Mitte nächsten Monats ordern.

Offiziell sprach Microsoft zuletzt lediglich von einer im ersten Quartal 2021 geplanten Einführung des Surface Duo in Europa. Das Dual-Screen-Smartphone mit Android wird bisher nur in den USA angeboten, wo es zu Preisen ab rund 1399 Dollar zu haben ist. Laut Händlerdaten könnte es ab Mitte bzw. Ende Februar auch in Deutschland zu haben sein.Laut uns vorliegenden Informationen haben erste Händler bereits begonnen, das Surface Duo in ihre Produktdatenbanken aufzunehmen. Wie in den USA sollen auch hierzulande zwei Varianten mit entweder 128 oder 256 Gigabyte internem Flash-Speicher angeboten werden.Konkret spricht einer der Anbieter von einer Verfügbarkeit des Surface Duo ab dem 13. Februar 2021. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass Microsoft mit dem Gerät wohl in Deutschland zunächst nur Firmenkunden ansprechen will, da alle in Europa gelisteten Varianten des Surface Duo ausdrücklich mit dem Zusatz "for Business" bzw. "Commercial" versehen sind.Für Privatkunden ist das Produkt mit seinen beiden 5,6 Zoll großen 1080p-Displays, die mittig durch ein umlegbares Scharnier verbunden sind, ohnehin nur begrenzt attraktiv. Dies liegt nicht zuletzt an den relativ hohen Preisen, denn unseren Informationen zufolge muss man für die Version mit 128 GB internem Flash-Speicher beachtliche 1299 Euro investieren, während das Modell mit 256 GB Speicher für ganze 1399 Euro zu haben sein soll.Noch sind die hier genannten Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit allerdings nicht durch Microsoft bestätigt worden, so dass sich daran natürlich bis zur tatsächlichen Verfügbarkeit des Surface Duo noch etwas ändern kann. Da sich Microsoft mit dem Surface Duo in Deutschland auf Firmenkunden konzentriert, dürfte das Gerät nur in "homöopatischen Dosen" erhältlich sein - also in sehr kleinen Stückzahlen.