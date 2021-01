Microsoft Launcher startet neue Beta, mit Update für Surface Duo

Microsoft hat eine neue Version für den beliebten Microsoft Launcher für Android gestartet. Es handelt sich dabei um eine neue Beta-Version, die Preview bekommt aber nur Verbesserungen und keine echten Neu­e­rungen.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Changelog

Verbesserungen für Surface Duo - die Einstellungen des Startbildschirms und die Ausrichtung von Apps wurden auf Surface Duo verbessert

Reihenfolge der Apps - Die Reihenfolge der Apps bleibt auch nach einem Neustart von Microsoft Launcher konstant

Browser-Einstellungen werden nach Updates nicht mehr geändert

Einige Probleme mit den Widgets Uhr und Wetter wurden behoben

Bekannte Bugs wurden behoben und die Leistung wurde verbessert

Microsoft hat ein neues Beta-Update für Microsoft Launcher für Android veröffentlicht. Das neue Update bringt die Version 6.210102.940491 und eine Reihe von Verbesserungen. Dazu gehört, dass weitere Optimierungen für das Surface Duo bereitgestellt werden. Das ist interessant, denn Microsoft hat bestätigt, dass das Doppel-Display-Smartphone in Kürze auch in Deutschland zu haben sein wird. Damit können Nutzern dann also den alternativen App-Launcher auch mit dem neuen Duo anwenden.Wie das Online-Magazin MS PowerUser schreibt, kommen eine Reihe von Verbesserungen für alle Nutzer dazu. Viele Einzelheiten sind aber derzeit noch nicht bekannt. Die neue Beta-Version des Microsoft Launchers bereinigt vorrangig Probleme, die sich mit dem letzten Update aufgetan hatten. In den Release-Notes sind die Fehler aufgeführt, die jetzt wieder behoben sein sollen.Ihr könnt im Übrigen die reguläre Version des Microsoft Launchers auch schon bei uns als Android-APK im Download-Bereich bekommen: