Erster Security-Patch für deutsche Surface Duo-Besitzer ist da

Microsoft hat nun kurz nach dem offiziellen Start des Surface Duo in Deutschlan d ein erstes Update für das Gerät auf den Weg gebracht. Es handelt sich dabei um ein Sicherheitsupdate mit dem Android-Patch Februar.

Neue Version 2021.115.54

Changelog für das Surface Duo:

Verbessert das Single-Tap-Touch-Erlebnis

Verbessert die Stabilität der Surface Duo-Benutzeroberfläche

Sicherheitspatch für Februar 2021

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Microsoft macht keinen schlechten Job bei der schnellen Bereitstellung von Android-Updates : Der Februar-Patch steht bereits in den Startlöchern und zum ersten Mal gibt es jetzt zwei Versionen - einmal die Versionsnummer 2021.115.52 für Nord-Amerika und einmal 2021.115.54 für Europa. Das berichtet das Online-Magazin Neowin . Es geht dabei um den regulären Februar-Sicherheits-Patch für Android 10. Google hat das Update Anfang des Monats gestartet und nun ist auch Microsoft schon dabei, ein angepasstes Update an die Besitzer des Surface Duo herauszugeben. Die neue Software-Version bietet dabei neben den sicherheitsrelevanten Änderungen auch ein paar Geräte-spezifische Änderungen. Dazu gehört, dass die Stabilität der Surface Duo-Benutzeroberfläche verbessert wurde. Zudem hat Microsoft laut den Release-Notes an einer Verbesserung für das Single-Tap-Touch-Erlebnis gearbeitet.Viel ist zu dem Update nicht zu erfahren. Es ist aber besonders interessant, da es nun das erste Update für Europa ist, nachdem der Konzern das Zwei-Display-Smartphone unter anderem auch in Deutschland in den Handel gebracht hat. Die neuen Besitzer erhalten im Grunde sogar zwei Updates, denn das Dezember/Januar-Update ist jetzt ebenfalls verfügbar, mit allen Änderungen, die zuvor herausgegeben wurden. Damit bekommt das Duo auch gleich ein paar Verbesserungen für die Kamera mit.Die beiden Aktualisierungen enthalten eine Reihe von Fehlerbehebungen und Stabilitäts­ver­besserungen, die nicht näher genannt wurden. Das Februar-Update für das Surface Duo hat ein relativ kurzes Changelog.Übrigens: Das Surface Duo soll aller Voraussicht nach erst im Sommer das Update auf Android 11 erhalten . Wann genau ist aber derzeit noch nicht bekannt. Die zuvor gemeldeten Gerüchte, es könnte schon Anfang des Jahres veröffentlicht werden, haben sich als nicht richtig herausgestellt.