Samsung Galaxy A52: Ausstattung, Preise und Verfügbarkeit geleakt

Mit dem Galaxy A52 steht Samsungs nächster Bestseller-Kandidat in den Startlöchern. Neue Leaks deuten jetzt auf die technischen Daten und den angepeilten Preis des 6,5 Zoll großen Mittelklasse-Smartphones hin, das voraussichtlich im März 2021 auf den Markt kommen soll.

Snapdragon 720G, 8 GB RAM und 64-MP-Kamera für 400 Euro

6,5 Zoll Smartphone mit 48-MP-Kamera

Evan Blass / Voice

Mehr als ein Jahr ist verstrichen, seit dem der südkoreanische Hersteller mit dem Galaxy A51 einen weiteren Erfolgskurs einschlagen konnte. Mittlerweile gehört das vergleichsweise güns­ti­ge Android-Smartphone zu den meistverkauften Modellen weltweit. Während Ende Januar erste Bilder des Nachfolgers Galaxy A52 im Netz aufgetaucht sind, zeigen sich jetzt die Spe­zi­fi­kationen und ein möglicher Preis in einem neuen Leak aus Vietnam (via SamMobile ).In seiner 4G-LTE-Version soll das Samsung Galaxy A52 über ein 6,5 Zoll großes Super-AMOLED-Display mit einer klassischen Bildwiederholrate von 60 Hz verfügen. Zudem ist die Rede von einem Qualcomm Snapdragon 720G-Prozessor (Octa-Core / 2,3 GHz), 8 GB Ar­beits­speicher und einem internen Speicher mit einer Kapazität von 128 GB. Hinsichtlich der Kameras prognostiziert der vietnamesische Leaker ein rückseitiges Quad-Kamera-System mit bis zu 64 Megapixeln und eine Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln an der Front. Ebenso steht ein 4500-mAh-Akku mit 25-Watt-Schnellladung auf seiner Liste.Preislich soll das Samsung Galaxy A52 in Vietnam für umgerechnet 400 US-Dollar Ende März erhältlich sein. Unter Berücksichtigung der deutschen Mehrwertsteuer könnte Samsung auch hierzulande 380 bis 400 Euro aufrufen. Die 5G-Variante inklusive eines leicht auf­ge­bohr­ten Snapdragon 750G-Chips dürfte sich hingegen der 500-Euro-Grenze nähern. Abseits des Galaxy A52 soll der Hersteller die Ein­füh­rung des Galaxy A72 planen, welches ebenfalls bereits auf ersten Bildern zu sehen war. Offiziell bestätigt wurde die Vorstellung der beiden Smartphones bisher nicht.