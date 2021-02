Galaxy Z Flip: Samsung reduziert den Preis dauerhaft um 260 Euro

Obwohl es sich beim Galaxy Z Flip schon um eines der günstigsten Fold­ab­les handelt, hat Samsung den Preis noch einmal reduziert. Dafür dürfte ein bald kommender Nachfolger verantwortlich sein. Es handelt sich um eine dauerhafte Senkung, die nicht an einen Zeitraum gekoppelt ist.

5G-Version ebenfalls günstiger erhältlich

Samsung

Zum Launch hatte Samsung eine unverbindliche Preisempfehlung von 1449 Euro für das Galaxy Z Flip festgesetzt. Im vergangenen Jahr war das Gerät dann temporär ein wenig günstiger zu haben, da die Mehrwertsteuer bis Ende Dezember gesenkt wurde. Nun hat der Hersteller den Preis reduziert , sodass das Foldable jetzt nur noch mit 1189 Euro zu Buche schlägt. Damit wurde die unverbindliche Preisempfehlung dauerhaft um 260 Euro gesenkt.Auch die 5G-Variante des Galaxy Z Flip wird jetzt zu einem geringeren Preis angeboten. Anstelle von 1549 Euro kostet das faltbare Smartphone nur noch 1349 Euro. Am freien Markt sind die beiden Modelle teilweise noch günstiger zu haben, sodass sich die Preis­sen­kung auch hier widerspiegelt.Weshalb Samsung die Preise des Galaxy Z Flip reduziert hat, hat der Hersteller nicht be­kannt­ge­ge­ben. Womöglich haben sich die Geräte aufgrund ihres Alters und des hohen Preises in letzter Zeit nur schlecht verkauft.Ursprünglich wurde das Samsung Galaxy Z Flip schon im Februar 2020, also vor fast genau einem Jahr, vorgestellt. Daher gilt es als wahrscheinlich, dass der südkoreanische Hersteller demnächst einen Nachfolger auf den Markt bringt. Der Nachfolger könnte verbesserte Spe­zi­fi­ka­tio­nen, größere Bildschirme und ein überarbeitetes Design mit sich bringen. Wann das neue Gerät angekündigt und auf den Markt gebracht wird, ist allerdings noch unklar.