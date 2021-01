Galaxy S21 und S21 Plus: Samsungs neue Smartphones im Hands-on

Verändertes Design, flaches Display

Triple-Kamera, fehlender Kartenslot

Technische Daten zum Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra Modell S21 S21+ S21 Ultra Betriebssystem Android 11 mit Samsung One UI 3.1 CPU Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz Display 6,2 Zoll Infinity-O-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 60-120 Hz, 1300 nit, 421 ppi, Gorilla Glass 7 6,7 Zoll Infinity-O-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 60-120 Hz, 1300 nit, 394 ppi, Gorilla Glass 7 6,8 Zoll Infinity-O-Edge-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, WQHD+ (3200 x 1440 Pixel), 10-120 Hz, 1600 nit, 515 ppi, Gorilla Glass 7 Speicher 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher 12 GB RAM, 128/256 GB Speicher

16 GB RAM, 512 GB Speicher Hauptkamera Triple-Kamera, 64 MP (Teleobjektiv, f/2.0, 76°, 28mm, 1/1.76", 0.8 µm, OIS) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm) + 12 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1.8, 79°, 26mm, 1/1.76", 1.8 µm, OIS), 3-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus PDAF, Blitz Quad-Kamera, 108 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1.8, 79°, 24mm, 1/1.33", 0.8 µm, OIS) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm, AF) + 10 MP (Teleobjektiv, f/2.4, 35°, 72mm, 1/3.24", 1.22 µm, OIS) + 10 MP (Teleobjektiv, f/4.9, 10°, 240mm, 1/3.24", 1.22 µm, OIS), 3- und 10-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus (PDAF, Laser AF), Blitz Frontkamera 10 MP (f/2.2, 80°, 1/3.24", 1.22 µm, 25mm) 40 MP (f/2.2, 80°, 1/2.8", 0.7 µm, 25mm, AF) Video 7680 x 4320 Pixel (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 Pixel (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 Pixel (30/60/120 fps, FHD), 1280 x 720 Pixel (960 fps, HD) Wiedergabe Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Sensoren Beschleunigungssensor, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Näherungserkennung, Gyroskop, Kompass, Hall Sensor, Helligkeitssensor Beschleunigungssensor, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Näherungserkennung, Gyroskop, Kompass, Hall Sensor, Helligkeitssensor, UWB Akku 4000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 4800 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 5000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden Verbindungen Bluetooth 5.2, USB Typ C, NFC, WiFi AX Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Satelliten Ja Farben Grau, Weiß, Rosa, Violett Silber, Schwarz, Violett (Rot, Gold) Silber, Schwarz (Braun, Blau, Titan) Maße 151,7 x 71,2 x 7,9 mm 161,4 x 75,6 x 7,8 mm 165,1 x 75,6 x 8,9 mm Gewicht 171 Gramm 202 Gramm 228 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Wireless PowerShare, ANT+, DeX, Kindermodus, Datensicherheit Knox, Geo-Tagging, Sync-Funktion, Dual-SIM (Nano) + E-Sim, Gesichtserkennung Verfügbarkeit Vorstellung am 14. Januar 2021

Verfügbarkeit ab dem 29. Januar 2021 Preis: ab 849 Euro ab 1049 Euro ab 1249 Euro

Samsung hat mit dem Galaxy S21 und Galaxy S21 Plus zwei neue Modelle seiner S-Serie vorgestellt. Veränderungen im Vergleich zur Vorjahresversion gibt es unter anderem beim Design, aber auch bei der technischen Ausstattung hat sich mal wieder einiges getan. Johannes Knapp hat sich beide Modelle schon einmal angeschaut.Das Samsung Galaxy S21 und Galaxy S21 Plus sehen dank des neugestalteten Kameramoduls auf der Rückseite nun deutlich eleganter aus, findet unser Kollege. Die Kamera steht zwar auch weiterhin leicht hervor, geht nun aber nahtlos in den Rahmen des Smartphones über.Auf eine Krümmung des AMOLED-Displays hat Samsung bei beiden Modellen verzichtet. Die Auflösung beträgt in beiden Fällen 2400 x 1080 Pixel, die Bildschirmdiagonale beträgt beim Standardmodell 6,2 Zoll und beim Plus-Modell 6,7 Zoll. Eine adaptive Bildwiederholungs­rate im Bereich von 60 bis 120 Hertz soll für eine flüssige Darstellung sorgen.Auch dieses Jahr verbaut Samsung nur in den USA einen Qualcomm Snapdragon. Hier­zu­lan­de erhalten Käufer ein Gerät mit Samsung Exynos 2100 SoC, bis zu 8 GB Speicher und je nach Wunsch 128 oder 256 GB Flash-Speicher. Einen Micro-SD-Slot gibt es leider nicht, sodass hier nicht nachträglich aufgestockt werden kann.Die Hauptkamera setzt sich aus insgesamt drei Objektiven zusammen: einem 64 Megapixel Tele, einem 12 Megapixel Ultra-Weitwinkel und einem 12 Megapixel Weitwinkel. Videos kön­nen maximal mit 8K aufgenommen werden. Die Frontkamera bietet immerhin 10 Megapixel.Auch beim Betriebssystem gibt es natürlich keine größeren Überraschungen. Hier ist Android 11 mit aufgesetzter One UI 3.1 vorinstalliert. Beide Modelle sind ab dem 29. Januar lieferbar, können aber bereits jetzt in verschiedenen Farben vorgestellt werden.