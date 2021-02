Impfen: Facebook greift nun hart gegen Falschinformationen durch

Facebook wird schon lange wegen eines zu laschen Umgangs mit Falsch­informationen kritisiert. Das betrifft nicht nur politische Inhalte, sondern auch vor allem das Impfen. Das ist Gegenstand vieler gefährlicher Falsch­behauptungen und dem will Facebook einen Riegel vorschieben.

Ab sofort werden folgende Behauptungen gelöscht:

Covid-19 ist von Menschen künstlich hergestellt

Impfstoffe sind nicht wirksam bei der Verhinderung der Krankheit, gegen die sie entwickelt wurden

Es ist sicherer, eine Krankheit zu bekommen, als geimpft zu werden

Impfstoffe sind gefährlich, giftig, oder verursachen Autismus

"Ich habe ja auf Facebook gelesen, dass Impfen Autismus auslöst" ist schon lange ein Klassiker, seit kurzem ist dort auch das Thema Corona bzw. Covid-19 Gegenstand diverser unsinniger Verschwörungsmythen. Das soziale Netzwerk wird schon lange dafür kritisiert, denn in Vergangenheit hat Facebook oftmals nur halbherzige Schritte gegen solche Falschbehauptungen gesetzt.Wie The Verge berichtet, hat Facebook nun angekündigt, alle Falschinformationen zu Covid-19 und den dazugehörigen Impfungen sowie Impfungen im Allgemeinen konsequent zu entfernen. Seit Dezember werden bereits erste und besonders dreiste Lügen gelöscht und all jene informiert, die mit so einem Beitrag interagiert haben. Doch nun wird die Palette der Löschgründe noch einmal deutlich erweitert.Beiträge, die das behaupten, werden umgehend gelöscht. Das betrifft Gruppen, Seiten und auch einzelne Accounts. Bei wiederholten Verstößen können die Quellen auch zur Gänze gelöscht werden, so Facebook. Ein Aber gibt es hier allerdings: Facebook teilte mit, dass diese Maßnahmen vorerst nur während des "Covid-Gesundheitsnotfalls" gelten. Es ist also denkbar, dass nach Corona wieder wie gewohnt Falschbehauptungen zum Impfen verbreitet werden dürfen.