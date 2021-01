Facebook gegen Apple: Mark Zuckerberg setzt nun auf die Opferkarte

Facebook und Apple waren zwar nie Freunde, lange Zeit waren die beiden Unternehmen aber zwei Konzerne, die sich nicht besonders im Wege standen. Das hat sich Ende 2020 geändert, denn Facebook hat Apple u. a. wegen Privatsphäre-Änderungen von iOS 14 attackiert.

Apple will, dass es Apple gut geht

US-Justiz gegen Apple und Facebook

In einen ganzseitigen Inserat, das man in gleich mehreren US-Tageszeitungen veröffentlicht hat, griff das soziale Netzwerk Ende 2020 Apple scharf an . Letztlich wird Facebook aber keine andere Wahl haben als sich den Regeln des Konzerns aus dem kalifornischen Cupertino zu unterwerfen. Das bedeutet aber nicht, dass man das still hinnimmt und so schießt Facebook immer wieder mehr oder weniger offen in Richtung Apple.Aktuell gab es offene Kritik von CEO Mark Zuckerberg: Dieser sagte in einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen, dass Apple mit seinen neuen Anti-Tracking-Richtlinien nicht das Wohl seiner Nutzer im Sinn habe. Vielmehr gehe es dem Konzern darum, die eigenen Interessen zu schützen.Laut Zuckerberg will Apple damit auch eines erreichen, nämlich die Anwender zur Nutzung von iMessage und FaceTime zu treiben - und damit weg von den Facebook-Anwendungen Messenger und WhatsApp. Der Facebook-Chef und -Gründer meint, dass die Apple-eigenen First-Party-Apps mit privaten APIs und Sonder-Erlaubnissen viele Vorteile bieten.Die Washington Post schreibt, dass Facebook hier auf die Opferkarte setzt und auf die Untersuchungen hinsichtlich Wettbewerbsverzerrung aufspringt, mit denen sich das US-Justizministerium derzeit beschäftigt. Damit will man auch die Vorwürfe entkräften, die das Department of Justice an Facebook selbst richtet. Denn auch dem sozialen Netzwerk wird monopolistisches Verhalten vorgeworfen und Facebook will damit sicherlich auch den Eindruck erwecken, dass man im Vergleich zu Apple eine kleine Nummer ist.