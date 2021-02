God of War: Klassiker erhält Enhanced-Performance-Update für PS5

Wie Sonys Santa Monica Studio gestern bekannt gab, erhält God of War heute ein Performance-Update für die PlayStation 5 (PS5). Der Patch führt die bisherigen Grafik- bzw. Performance-Modi der PS4 Pro zu­sam­men und ermöglicht so 4k-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde.

Update vereint bisherige Modi

Mit dem Reboot von God of War veröffentlichte Sony 2018 eines der erfolgreichsten und be­lieb­tes­ten First-Party-Spiele der PS4-Geschichte. Wie das verantwortliche Santa Monica Stu­dio gestern mitteilte , erhält der Klassiker heute ein "Enhanced Performance Experience" Up­date, um sich ab sofort die Vorteile der neuen, leistungsstärkeren PS5-Hardware zu Nutze zu machen.Mit dem Update können Nutzer, die God of War auf ihrer PS5 spielen wollen, den Titel jetzt auch in 4k-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde genießen. Wer eine digitale oder phy­si­sche PS4-Kopie des Spieles besitzt, erhält die "Enhanced Performance Experience" kos­ten­los. Zusätzlich haben auch Spieler, die sich God of War über die PlayStation Plus Collection ge­sich­ert haben, Zugriff auf den Optimierungs-Patch.God of War unterstützte bislang nur die beiden Darstellungs-Modi der PS4 Pro, bei denen vom Nutzer entweder die Auflösung oder die Bild­fre­quenz priorisiert werden konnte. Das neue Up­date führt diese beiden Optionen nun in ei­nem Standardmodus zusammen. In dem Blogpost führt das Santa Monica Studio jedoch aus, dass PS5-Besitzer mit der Option "Original Per­for­mance Experience" den Titel auch weiterhin mit 4k-Auflösung und 30 Bildern pro Sekunde spie­len können.Das "Enhanced Performance Experience" Update dürfte Fans der Franchise dabei helfen, die Zeit bis zum Release des nächsten Titels zu überbrücken. Der zweite Teil der nordischen Kra­tos-Saga, God of War: Ragnarök, soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.