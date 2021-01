For All Mankind - Apple zeigt den ersten Trailer zu Staffel 2 der Serie

Staffel 1 der Serie For all Mankind zählt zu den beliebtesten Formaten auf der noch recht jungen Streaming-Plattform Apple TV+ . Dieses geht demnächst in die zweite Runde, wes­halb Apple nun einen neuen Trailer veröffentlicht hat.Die erste Staffel von For All Mankind zeigte einen alternativen Verlauf der Geschichte, in welchem die Sowjetunion den Wettlauf zum Mond gewinnen konnte. In den neuen Folgen scheint sich die Lage nun aber noch drastisch zuzuspitzen, denn die Sowjets planen, eine neuartige Waffe auf dem Mond zu installieren, welche die Sicherheit des gesamten Planeten gefährden könnte. Daher planen auch die USA eine neue bewaffnete Weltraummission mit einem deutlich verbesserten Space Shuttle.Auch in Staffel 2 sind unter anderem die Schauspieler Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones und Jodi Balfour mit dabei. Die neuen Folgen starten am 19. Februar 2021 bei Apple TV+.