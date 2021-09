Shows & Filme von Apple sind vollgestopft mit Produktplatzierungen

Apple will sich mit seinem Streaming-Service TV+ ein Stück vom Entertainment-Markt sichern. Ein genauer Blick zeigt, dass das Unternehmen die eigenen Medieninhalte natürlich auch als perfekte Werbefläche begreift. In 74 Episoden finden sich 700 Apple-Produkte.

Auf Apple TV+ gibt es natürlich auch ohne Ende iPhones, MacBooks zu sehen

Echte Paradebeispiele

Die Idee hinter Apples Zusatzdiensten wie TV+ ist klar: Anreize schaffen, um Hardware wie Apple TV zu verkaufen, die dann wiederum als Einfallstor für weitere Apple-Produkte dienen. Soweit die Theorie hinter Apples geschlossenem Plattform-Prinzip. Auch erwartbar war, dass das Unternehmen selbstproduzierte Inhalte auch für geschickte Platzierung seiner eigenen Produkte nutzen wird - schließlich sollen Protagonisten bitte nur mit iPhone & Co. zu sehen sein. Eine Untersuchung des Wall Street Journal (WSJ) zeigt jetzt sehr deutlich, wie aggressiv und strategisch Apple bei der Produktplatzierung vorgeht.Die US-Wirtschaftszeitung hatte sich 74 Episoden der beliebtesten Inhalte auf der Plattform vorgenommen und eine Auflistung aller Apple-Produkte zusammengestellt, die darin zu sehen waren. Das Ergebnis: In mehr als 40 Stunden Laufzeit waren insgesamt 700 Apple-Produkte platziert, darunter 120 MacBooks und 40 AirPods. Das mit Abstand aber am häufigsten zu sehende Produkt ist das iPhone, das mehr als 300 Mal einen Auftritt feiern darf.Paradebeispiel für das wenig subtile Vorgehen des Unternehmens: In einer Folge der Komödie "Ted Lasso" finden sich 36 Apple-Produkte - oder "1,24 Produkte pro Minute", wie WSJ errechnet. Ebenfalls wenig subtil: In der Sitcom "Mythic Quest" sind AirPods in einer Episode 18 Minuten im Bild, bei insgesamt 24 Minuten Laufzeit.Apple folgt dabei klar auch sehr alten Regeln der Produktplatzierung: da Zuschauer die emotionale Bindung zu ihren Lieblingscharakteren auf die zu sehenden Produkte übertragen sollen, wird vermieden, diese mit negativ besetzten Protagonisten in Verbindung zu bringen. Die Folge: unliebsame Charaktere nutzen statt MacBook und iPhone bei Apple TV+ dann doch sehr gerne Mal No-Name-Notebooks und Android-Smartphones.