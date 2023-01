Europäischer Fußball: Apple in Bieterschlacht um die Premier League

In den USA hat Apple schon viel Geld in die Hand genommen, um den Streaming-Dienst Apple TV+ mit Sportübertragungen aufzuwerten. Auch in Europa scheint das Unternehmen seine Bemühungen zu verstärken. Aktuell soll man ein Angebot für Premier League-Rechte vorbereiten.

Apple TV+ bald auch in Europa mit Spitzenfußball? Apple will investieren

Alles wird sich ändern

Die Kassen von Apple sind gut gefüllt, Service-Angebote und Dienste werden für den Konzern zum immer wichtigeren Umsatztreiber. In Bezug auf seinen Streaming-Dienst ist das Unternehmen also in einer guten Position, sich attraktive Übertragungsrechte zu sichern. In Europa soll Apple seinen Blick jetzt auf die großen Fußballligen gelegt haben. Wie Daily Mail aus UK berichtet, stehe der Eintritt des US-Konzerns in die "Bieterschlacht" um die Rechte für die Premier League kurz bevor.Im Jahr 2025 läuft der aktuelle Vertrag für die Übertragungsrechte der höchsten Spielklasse im englischen Fußball mit Sky Sports und BT Sport aus. Die Unternehmen hatten insgesamt 5,1 Milliarden Pfund bezahlt, um die Liga drei Jahre übertragen zu dürfen. Mit dem Start des Ausschreibungsverfahrens für die Vergabe der nächsten Rechtepakete ist noch in diesem Jahr zu rechnen. Die Hoffnung der Clubbetreiber: Mit dem Eintritt von Apple in das Verfahren könnte der Preis in der kommenden Vergaberunde in die Höhe schnellen.Wie Daily Mail schreibt, ist die Aussicht auf Apples Einstieg in den Prozess deshalb vor allem für Sky Sports eine große Bedrohung. Der Anbieter hat ununterbrochen seit 1992 den Wettbewerb übertragen. Mit dem US-Konzern würde man demnächst aber auf jeden Fall einem neuen Konkurrenten mit sehr großer finanzieller Schlagkraft gegenüberstehen.Es wird sehr interessant sein zu beobachten, wie der Eintritt des Giganten Apple die Landschaft der Sportrechte in Europa über die nächsten Jahre verändert. Für Nutzer von Apple TV+ kommen die großen Investitionen des Unternehmens bisher nur mit Vorteilen. Alle Sportübertragungen, die bisher auf dem Streaming-Dienst angeboten wurden, sind ohne Zusatzkosten verfügbar. Aktuell nutzt Apple diese Inhalte also vor allem als wirksames Werbemittel für Apple TV.