Samsung Galaxy Watch 4: Offizielles Marketing-Material aufgetaucht

Samsungs kommendes Smartwatch-Modell ist auf offiziellem Marketing-Material zu sehen. Auf den Bildern lässt sich das Design des Wearables erkennen. Zudem werden Spezifikationen genannt. Die Galaxy Watch 4 könnte bereits in wenigen Tagen das Licht der Welt erblicken.

Smartwatch kommt mit Gorilla Glass DX+

91mobiles

Das geleakte Marketing-Material wurde von dem Online-Magazin 91mobiles veröffentlicht. Die Bilder zeigen, dass die Galaxy Watch 4 in fünf verschiedenen Varianten erscheint. Neben einem schwarzen Modell mit blauem Armband soll es silberfarbene Versionen mit weißem, dunkelgrünem und goldenem Armband geben. Außerdem scheint es eine hellrote Variante zu geben. Die Galaxy Watch 4 wird in 40- und in 44-Millimeter-Ausführungen angeboten.Darüber hinaus soll die neue Smartwatch bis zu einem Druck von fünf Bar wasserdicht sein. Neben der MIL-STD 810G-Zertifizierung verfügt das Gerät über Gorilla Glass DX+ und GPS. Um die Galaxy Watch 4 bedienen zu können, wurden dieses Mal zwei Buttons an der Seite des Gehäuses platziert.Schon vor einiger Zeit hat Samsung an­ge­kün­digt, dass die Entwickler momentan mit Google kooperieren, um das Tizen OS mit Wear OS zusammenführen zu können. Das neue Betriebssystem soll dann auf allen zukünftigen Smartwatch-Modellen des südkoreanischen Herstellers zum Einsatz kommen. Zu den Vorteilen der umgestalteten Software zählen eine bessere Performance sowie eine längere Akkulaufzeit.Womöglich müssen sich interessierte Nutzer nicht mehr lange gedulden, bis die Samsung Galaxy Watch 4 auf den Markt gebracht wird. Das Wearable könnte im Rahmen eines eigenen Events am 28. Juni vorgestellt werden. Damit würde Samsung die Smartwatch in nur zwei Tagen offiziell enthüllen. Wenn auf der Veranstaltung nur das neue Betriebssystem Google Wear gezeigt wird, dürfte der Launch der Watch 4 am 3. August 2021 stattfinden.