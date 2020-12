Apple Watch: Video erlaubt Blick auf "Ultra"-geheimen Prototypen

Apple ist bekannt dafür, seine Produkte unter höchster Geheimhaltung zu entwickeln, weshalb auch nur höchst selten vorab Informationen dazu vorab an die Öffentlichkeit gelangen. Jetzt ist - Jahre später - ein Ent­wick­ler-Prototyp der ersten Apple Watch in einem Video zu sehen.

Gerät stammt aus der zweiten Phase

Apple Demo YT

Das Video des Twitter-Users Apple Demo zeigt offenbar ein sehr frühes Entwicklergerät der ersten Apple Watch , bei dem die Hardware noch nicht in ihrem finalen Gehäuse untergebracht ist. Stattdessen stecken das Display und die Interna der ersten Smartwatch von Apple in einem Kunststoffgehäuse, das deutlich größer ist als das finale Produkt.Es handelt sich um ein Gerät aus dem sogenannten "Product Verification Testing" (PVT), also der zweiten wichtigen Phase, der Erprobung weitestgehend fertiggestellter Hardware. Normalerweise folgt diese auf das vorangegangene Design Verification Testing (DVT), bei dem das grundlegende Design des jeweiligen Produkts auf seine Tauglichkeit geprüft wird.Interessant ist, dass auf dem Gerät anscheinend eine frühe Build von WatchOS läuft, die noch aus der Zeit vor der Fertigstellung der ersten finalen Version von Apples Smartwatch-Betriebssystem stammt. Dazu gehören auch einige Apps, die Apple und seine Partner während der Entwicklung nutzen. Eine davon ist eine "Lisa Tester" genannte App, die passenderweise den Kopf von Lisa Simpson als Symbol trägt und zum Anpassen von Elementen der Oberfläche dient.Auf der anscheinend als Verpackung verwendeten Papphülle des Apple Watch-Prototypen ist zudem in deutlicher Form zu lesen, dass es sich um ein als "Apple Confidential", also geheim, eingestuftes Produkt handelt, das Teil eines Sicherheitsprogramms der Stufe "Ultra" ist. Woher der Prototyp stammt und wie er an die Öffentlichkeit gelangte, ist bisher nicht bekannt.