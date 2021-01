Der neue Streaming-Riese Paramount+ startet schon Anfang März

ViacomCBS hat den offiziellen Starttermin für den neuen Streamingdienst mit Namen " Paramount+ " bekannt gegeben - am 4. März 2021 fällt bereits der Startschuss in den USA. Doch es bleiben noch viele Fragen offen.

Deutschlandstart nun ungewiss

Mehr wird Ende Februar verraten

Paramount+

Denn ViacomCBS hat zwar die beiden wichtigsten Eckdaten genannt - Paramount+ wird ab dem 4. März in den USA zur Verfügung stehen und ab dem 25. März in Europa - doch bisher hat der Medienriese noch kein Wort über die Liste der europäischen Länder verloren, in denen der Dienst startet. Zunächst hatte ViacomCBS in einer Voranmeldung von Europa recht allgemein gesprochen, später wurde noch auf die "nordischen Länder" Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden konkretisiert - Deutschland fehlt in dieser Liste noch.Damit bleibt es noch weiterhin offen, ob Ende März auch in Deutschland die Inhalte von CBS All Access verfügbar sein werden oder ob wir wie im übrigen auch Australien noch bis zum Sommer warten müssen. Unter diesem Namen - CBS All Access - war der Dienst zuvor bereits in den USA und Kanada verfügbar und wird ab dem 4. März dort einfach umbenannt und soll weitere Inhalte bekommen.Experten gehen aktuell davon aus, dass der ViacomCBS-Konzern erst Ende Februar oder Anfang März weitere Details nennen wird. Ein weiterer Pressetermin ist schon einmal für den 24. Februar 2021 anberaumt. Interessant wird der Neustart auf jeden Fall, denn das Medienunternehmen ist Lizenzinhaber zahlreicher Serienhits und hat ein großes Portfolio, welches schon jetzt unter anderem bei Amazon Prime und Netflix mit gezeigt wird. Auf der Teaser-Webseite von Paramount+ sieht man ein paar der Inhalte, die auf die Nutzer warten werden.Dazu gehören Filmklassiker wie Der Pate, Mission Impossible, Frasier, Dexter, The Good Wife, Star Trek: Picard, aber auch SpongeBob. Zudem gehören die Marken Showtime, Nickelodeon, Pluto-TV, MTV und Comedy Central mit zum Konzern und werden Inhalte beisteuern.