D-Netz gestrichen: 1&1 trennt sich von seinen Vodafone-Tarifen

Der deutsche Mobilfunkanbieter 1&1 trennt sich von seinen Vodafone-Tarifen und verzichtet ab sofort auf die Vermarktung des beliebten D-Netz. Neukunden erhalten die Daten- und Allnet-Flats mit LTE- und 5G-Optionen ausschließlich im O2-Netz der Telefónica Deutschland.

Neukunden müssen zu O2, Bestandskunden bleiben bei Vodafone

All-Net-Flats jetzt mit doppeltem Datenvolumen

1&1 Drillisch / United Internet

Wie unter anderem die Kollegen von Teltarif berichten, wendete sich 1&1 erst kürzlich an seine Vertriebspartner und forderte diese auf, "die Bewerbung von D-Netz-Tarifen umgehend zu beenden." Gleichzeitig verschwanden sämtliche Angebote aus dem Online-Shop des Mo­bil­funk­an­bie­ters, die auf die Nutzung des Vodafone-Netzes hingewiesen haben. Als Grund gab 1&1 gegenüber seinen Partnern lediglich an, dass man sich zukünftig auf "leis­tungs­star­ke und moderne LTE- und 5G-Tarife" konzentrieren möchte, die ab sofort ausschließlich über das O2-Netz abgewickelt werden.Als einen der wenigen Anbietern ist es 1&1 gestattet, das 5G-Netz der Telefónica Deutsch­land zu nutzen, während anderen Mobilfunk-Discountern der Zugang bisher verwehrt bleibt. Bestandskunden, die über das D-Netz von Vodafone via 1&1 im Internet surfen, steht ebenfalls nur eine klassische 4G-LTE-Option zur Verfügung. Bestehende Verträge im D-Netz dürften aktuellen Annahmen nach erhalten bleiben, lediglich Neukunden steht einzig und allein das O2-Netz zur Auswahl. Ob es 1&1-Bestandskunden in naher Zukunft zwangsweise angeraten wird ebenfalls auf eine Telefonica-Option umzusteigen, ist bisher nicht bekannt.Die Einschränkung zieht sich durch alle mobilen Produktbereiche des Mobilfunkanbieters, da­run­ter die 1&1 Allnet-Flats und Daten-Flats sowie die jeweiligen Young- und Business-Ableger. Derzeit bietet man die passenden LTE- und 5G-Tarife mit einem doppelten Datenvolumen an, dass sich über 1&1 LTE M (10 GB), LTE L (20 GB), 5G XL (40 GB) bis hin zur Option 5G XXL (100 GB) staffelt. Die Preise inklusive einer Flatrate für Telefonie, Internet und SMS liegen je nach Tarif zwischen monatlich 9,99 Euro und 24,99 Euro in den ersten sechs Monaten. Da­nach werden bis zu 39,99 Euro pro Monat fällig.