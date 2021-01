CES 2021: Sony bringt zwei 360-Grad-Lautsprecher auf den Markt

Sony hat im Rahmen der diesjährigen Elektronik-Messe CES zwei neue 360-Grad-Lautsprecher angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Mit­tel­klas­se-Speaker und ein High-End-Gerät mit integrierter Kalibrierungs-Funktion. Beide Modelle sollen ab Februar 2021 erhältlich sein.

Wie GSMArena schreibt, werden die neuen Geräte unter den Bezeichnungen SRS-RA3000 und SRS-RA5000 geführt. Die Lautsprecher sind mit einer von Sony entwickelten Technologie ausgestattet, die eine Beschallung des kompletten Raums ermöglicht. Im Inneren der beiden Geräte lassen sich mehrere einzelne Lautsprecher, die in verschiedene Richtungen aus­ge­rich­tet sind, finden. Der Sony RA5000 verfügt über eine High-Resolution-Audio-Zertifizierung.Sowohl der SRS-RA3000 als auch der SRS-RA5000 verfügen über WLAN, Bluetooth und NFC. Außerdem sind die Lautsprecher mit Spotify Connect und dem Google Assistant sowie Alexa kompatibel. Die Geräte können mit Hilfe einer Smartphone-App gesteuert werden. Außerdem bringen die zwei Modelle Multi-Room-Support mit sich. Hiermit ist es möglich, den gleichen Inhalt über mehrere Lautsprecher gleichzeitig abzuspielen.Nachdem die zwei 360-Grad-Lautsprecher auf den Markt gebracht wurden, möchte Sony seine "360 Reality Audio" ge­nann­te Technologie auch an weitere Hersteller lizenzieren. Um welche Unternehmen es sich dabei handelt, ist allerdings noch unklar und dürfte in der nächsten Zeit bekanntgegeben werden.Während der Sony SRS-RA3000 hierzulande ab 359 Euro erworben werden kann, schlägt das High-End-Modell Sony SRS-RA5000 mit 599 Euro zu Buche. Beide Geräte können jetzt vor­be­stellt werden und sollen dann ab dem kommenden Monat ausgeliefert werden.