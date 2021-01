LG bestätigt, dass ein Phone mit rollbarem Display dieses Jahr kommt

Falt-, bieg- und rollbare Displays waren vor wenigen Jahren noch Sci-Fi oder allenfalls Konzept-Theorie einiger Hersteller. Doch mittlerweile sind die ersten (Falt-)Geräte verfügbar und auch Smartphones mit "rollbaren" Bildschirmen machen sich langsam, aber sicher startbereit.

LG Rollable bestätigt

LG

Der koreanische Hersteller LG hat bereits vor fünf Jahren ein OLED-Display gezeigt, das sich mehr oder weniger frei biegen lässt, mittlerweile ist diese Technik natürlich stark weiterentwickelt worden. LG ist nun zuversichtlich, dass diese Lösung reif für die "Primetime" ist und veröffentlicht werden kann.Denn bei der Online-Pressekonferenz anlässlich der dieses Jahr virtuellen Consumer Electronics Show ( CES ) hat der koreanische Hersteller ziemlich eindeutige Hinweise gegeben, dass man zuversichtlich ist, ein derartiges Gerät zu veröffentlichen. Denn am Beginn der Video-Präsentation fährt das Display des Geräts (aus dem Landscape- bzw. Quer-Modus) nach oben aus, die virtuelle Pressekonferenz wird auch auf ähnliche Weise beendet. Zum Schluss gibt der Hersteller auch noch einen Namen preis: LG Rollable.Diese relative kurze Einblendung bedeutet natürlich nicht, dass das LG Rollable mehr ist als ein Konzept. Doch laut dem japanischen Wirtschaftsmedium Nikkei ist das Gerät tatsächlich mehr als "nur" ein Versprechen an die Zukunft. Denn LG ließ gegenüber Nikkei ausrichten, dass das Gerät noch für dieses Jahr geplant ist und tatsächlich veröffentlicht werden soll."Unser Management wollte zeigen, dass es ein echtes Produkt ist, da es viele Gerüchte um das rollbare Phone gab", sagte LG-Sprecher Ken Hong. "Da es auf der CES 2021 vorgestellt wird, kann ich sagen, dass es noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird."Die Produktion soll laut Insider-Quellen die chinesische BOE Technology Group übernehmen. Dort kann man neue Kunden gut brauchen, da BOE zuletzt Huawei mit OLED-Panels versorgt hat, der Smartphone-Hersteller aber zuletzt durch die US-Sanktionen als Kunde ausgefallen ist.