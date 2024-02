MWC: Lenovo will Konzept für Laptop mit transparentem Display zeigen

Lenovo versucht anlässlich des Mobile World Congress 2024 mit einem Laptop zu beeindrucken, der über ein transparentes Display verfügt. Damit beweist der chinesische Hersteller einmal mehr: Manche Ideen, mit denen PC-Hersteller um Aufmerksamkeit buhlen, bringen tatsächlich einen Mehrwert - andere nicht.

Lenovo will laut einem Bericht von Windows Report , wo man von Leaker Evan Blass eine Reihe von Marketing-Rendern zur Verfügung gestellt bekommen hat, auf dem MWC 2024 ein Konzept-Notebook präsentieren, bei dem ein transparentes OLED-Display verbaut wird. Auch wird es wohl keine klassische Tastatur geben, sondern lediglich ein großes OLED-Panel mit Touch-Oberfläche, auf dem man eine virtuelle Tastatur nutzen kannDas Gerät, welches von der Quelle nur als "Transparent Laptop" bezeichnet wird, ist wie erwähnt ausdrücklich ein Konzept. Es soll angeblich Windows 11 darauf laufen und als technische Basis werden Prozessoren von Intel vermutet. Inwiefern es sich um eine ernst gemeinte Studie oder gar eine Vorstufe eines letztlich zu kommerzialisierenden Produkts, bleibt zunächst offen.Optisch weiß das "transparente Notebook" von Lenovo durchaus zu beeindrucken. So besitzt das Gerät ein scheinbar ungefähr 14 Zoll großes OLED-Display, durch das man ohne Weiteres hindurchsehen kann Es gibt praktisch keinen Rahmen, wobei derzeit noch unklar ist, ob auch der untere Teil des mit zwei Displays ausgerüsteten Notebooks durchsichtig ist. Während der Display-Deckel weitestgehend randlos daherkommt, gibt es unten durchaus einen Rand um den zweiten Bildschirm, in dem Lenovo wohl unter anderem die Ports unterbringt.Unterhalb des transparenten Hauptbildschirms gibt es augenscheinlich dann doch einen etwas breiteren Bereich, in dem Lenovo allerhand Technik unterbringen dürfte, schließlich lässt sich auch ein "transparentes" Notebook nicht ohne diverse Chips betreiben, die man irgendwo lassen muss.Inwiefern ein transparentes OLED-Display unter Windows tatsächlich eine angenehme Nutzung ermöglicht, bleibt anhand der ersten Bilder natürlich fraglich. Lenovo ist bei Weitem nicht der erste Hersteller, der transparente OLED-Bildschirme zumindest in Konzeptgeräten zeigt. Samsung hatte schon 2010 erstmals ein transparentes OLED-Panel demonstriert.