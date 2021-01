Termin steht fest: Samsung Galaxy S21 wird am 14. Januar "enthüllt"

Samsung wird die neue Galaxy S21-Reihe am 14. Januar auf dem ersten Unpacked Event des Jahres vorstellen. Dabei hat der südkoreanische Her­steller mindestens drei Android-Smartphones im Gepäck, zu denen vorab bereits nahezu sämtliche Details durchgesickert sind.

Technische Details, Preise und Verfügbarkeit

Samsung

Abseits der virtuellen Consumer Electronics Show (CES 2021) wird Samsung in der nächsten Woche vor allem eines verkünden, die finalen Preise und die Verfügbarkeit seiner kom­men­den Galaxy S21-Serie. Echte Überraschung dürfte das Unternehmen nicht mehr im Gepäck haben, nachdem im Vorfeld nicht nur die technischen Daten der drei Flaggschiffe, sondern auch passendes Bildmaterial im Netz aufgetaucht ist. Exklusiv berichteten wir bereits im Dezember über alle Informationen zum Samsung Galaxy S21 (Plus) und dem Spitzenmodell Samsung Galaxy S21 Ultra Bekanntlich unterscheiden sich die drei neuen Smartphones nicht nur in der Größe von 6,2 bis 6,8 Zoll, sondern auch in ihrer Ausstattung. Gemeinsamkeiten zeigen sich lediglich in der Designsprache und dem Samsung Exynos 2100-Chip, der über acht Rechenkerne und eine Leistung von bis zu 2,9 GHz verfügt. Das Spitzenmodell der S-Serie bietet in diesem Jahr ein 120-Hz-Display mit 3200 x 1400 Pixeln und einer hohen Helligkeit von 1600 Nits. Außerdem werden 12 GB RAM, bis zu 512 GB Flash-Speicher und eine Quad-Kamera mit bis zu 108 Megapixeln sowie zwei Zoom-Objektiven verbaut. An der Front sorgen 40 Megapixel für hochauflösende Selfies und der Akku ist mit 5000 mAh bemessen.Entsprechend entschlackt und kompakter treten das Samsung Galaxy S21 und das Galaxy S21+ auf. Hier werden immerhin noch Auflösungen von 2400 x 1080 Pixeln, ebenfalls 120 Hz und 1300 Nits geboten. Der Arbeitsspeicher ist mit 8 GB immer noch solide bemessen, doch an der Rück- und Vorderseite sind lediglich Triple- und Selfie-Kameras mit bis zu 64 Megapixeln respektive 10 Megapixeln zu finden. Aufgrund der Größe der Smartphones sinkt auch die Batteriekapazität auf 4000 mAh (S21) und 4800 mAh (S21+). Features wie 5G, WLAN-ax (WiFi 6), Bluetooth 5.0, USB-C und wasserdichte Gehäuse (IP68) kommen in allen Geräten der neuen Smartphone-Reihe zum Einsatz.Preislich sollen die Google Android 11-Geräte mit Samsung One UI 3.1-Oberfläche vor­aus­sicht­lich für mindestens 849 Euro (S21), 1049 Euro (S21+) und 1399 Euro (S21 Ultra) ver­kauft werden. Die genaue Verfügbarkeit der Galaxy-Flaggschiffe steht noch nicht fest. Man kann jedoch davon ausgehen, dass Samsung die Vorbestellungen bereits kurz nach dem Un­packed-Event am 14. Januar starten wird.