PS5: Nutzer berichten über Probleme mit dem DualSense-Controller

Besitzer der PlayStation 5 meldeten über die Weihnachtsfeiertage ver­mehrt Probleme mit dem neuen DualSense-Controller, der zusammen mit der PS5-Konsole ausgeliefert wird. In einigen Fällen versagt die Mechanik der adaptiven Trigger-Tasten. Sony soll der Fehler bekannt sein.

Neben diversen Kinderkrankheiten der PS5 scheint auch das passende Zubehör nicht von Problemen verschont zu bleiben. Wie unter anderem Nutzer im Resetera-Forum berichten, liegt in einigen Fällen ein Defekt der Schultertasten R2 und L2 vor. Neben den verbesserten Vibrationsmotoren gehören die adaptiven Trigger zu den Highlights des DualSense-Con­trol­lers, die Sony in den Mittelpunkt rückt und die bereits von vielen Spielen unterstützt werden. Unter anderem berichtet ein Spieler davon, dass der Widerstand der Tasten nach weniger als 50 Spielstunden komplett ausgefallen ist.Grund dafür scheint eine Deformierung oder sogar ein Bruch der im DualSense-Controller verbauten Feder zu sein, die für den anpassbaren Widerstand der Schultertasten zuständig ist. Das zumindest stellt ein Reddit-Nutzer fest, nachdem er das Gamepad der PlayStation 5 auseinandergenommen hatte. Ob dieser Defekt für alle Trigger-Probleme gilt, ist bislang ungeklärt. Weiteren Nutzermeldungen zufolge ist dem Sony-Support der Fehler bekannt. Ein Austausch soll in den USA innerhalb der Garantie sieben bis zehn Tage in Anspruch nehmen.Eine Reparatur in Eigenregie empfiehlt sich nicht, da Nutzer sonst Gefahr laufen, die min­des­tens einjährige Zubehör-Garantie zu verlieren. Im Gegensatz zur stetig ausverkauften PS5-Konsole ist der DualSense-Controller weiterhin in Online-Shops wie Amazon Media Markt und Saturn lieferbar, falls der Austausch trotz Zusatzkosten noch zwischen den Jahren er­fol­gen soll. Preislich muss man für ein neues PlayStation 5-Gamepad zwischen 65 und 70 Euro einplanen. Aufgrund des coronabedingten Lockdowns sollte zudem beachtet werden, dass eine Abholung in Elektronikmärkten nur bedingt möglich ist.