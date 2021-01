Ein Jahr nach Supportende: Windows 7-Marktanteil schrumpft langsam

Im Januar 2020 endete der offizielle Supportzeitraum für Windows 7. An der Zahl der Nutzer dieser Version hat das allerdings bisher wenig geändert. Schuld daran ist der Aufwand, den Unternehmen beim Wechsel auf sich nehmen müssten.

Support nur noch gegen Geld

Das geht aus den neuesten Zahlen zur Marktverteilung von Betriebssystemen hervor. Die Nutzerzahlen von Windows 7 sind dabei in den letzten elf Monaten nicht signifikant gesunken. Das lässt erahnen, dass sehr wenige Nutzer das kostenlose Upgrade-Angebot von Microsoft auf Windows 10 genutzt haben. Microsoft hatte dabei schon mit dem Start von Windows 10 vor über fünf Jahren Gratis-Upgrades angeboten, doch so richtig erfolgreich war der Konzern damit nicht.Das liegt vielerorts aber schlicht daran, dass Unternehmen sich spät Gedanken zum Umstieg gemacht haben, Kosten scheuen und Probleme mit alternativen Angeboten haben, die sie nach ihrem Umstieg anstelle ihrer alten Lösungen nutzen müssten. Windows 7 wurde im Jahr 2009 veröffentlicht. Der reguläre "Mainstream-Support" für das Betriebssystem endete dann im Jahr 2015. Zeitgleich erschien Windows 10 und bot Nutzern älterer Versionen ein Gratis-Upgrade.Aber auch nach 2015 war ein großes Team bei Microsoft weiterhin damit beschäftigt, Sicherheits-Patches für Windows 7 bereitzustellen. Am 14. Januar 2020 beendete Microsoft dann aber auch die Verteilung dieser Sicherheits-Patches und den technischen Support für Windows 7. Nutzer bekamen wieder das Angebot, auf Windows 10 zu aktualisieren, aber Millionen haben es noch nicht gemacht, meldet jetzt das Online-Magazin Windows Latest Laut den neuesten Zahlen von NetMarketShare und StatCounter ist Windows 7 noch auf mindestens 17 Prozent der Windows-PCs aktiv. Das ist eine nahezu erschreckende Zahl, wenn man Sicherheitsexperten fragt. Die neuesten Zahlen von StatCounter deuten aber zumindest schon einmal darauf hin, dass Windows 7 auf 17,6 Prozent der Geräte läuft, was etwa 8 Prozent weniger ist als der Marktanteil von 25,56 Prozent, den es im Januar 2020 hatte. Von einem ähnlichen Rückgang geht auch die Hochrechnung von NetMarketShare aus.Windows 7 ist nun aber auch zum Jahresstart 2021 immer noch das zweitbeliebteste Desktop-Betriebssystem der Welt.