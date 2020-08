Neues Windows 7 Vorbereitungs-Update für erweiterten Support ist da

Microsoft startet ein weiteres Vorbereitungs-Update für Unternehmen, die sich für den bezahlten Support für Windows 7 entschieden haben. Es handelt sich dabei um eine Aktualisierung, die die sogenannten Extended Security Updates (ESU) erst möglich macht.

Update-Inhalt aktiviert Schlüssel

"Dieses Update bietet eine Reihe weiterer Lizenzierungsänderungen, um die Installation des ESU-Add-on-Schlüssels zu ermöglichen. Dies ist einer der Schritte zum Vorbereiten der Installation von erweiterten Sicherheitupdates. Eine vollständige Reihe von Schritten finden Sie unter KB4522133 ."

Konstante Nutzerzahlen

Das berichten die Kollegen von Deskmodder. Microsoft hatte bereits Anfang des Jahres das letzte reguläre Windows 7-Update bereitgestellt und seither in mehreren Schüben die Vorbereitungs-Updates für das ESU-Programm veröffentlicht. Das Update wird unter der Nummer KB4575903 geführt und trägt den langen Namen "Update for the Extended Security Updates (ESU) Licensing Preparation Package for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1" - womit auch der Inhalt schon geklärt wäre: Es handelt sich um ein Update für das Lizenzierungsvorbereitungspaket für erweiterte Sicherheitsupdates (ESU). Es steht für Windows 7 SP1 und Windows Server 2008 R2 SP1 zur Verfügung.Ähnliche Updates wurden bereits im Februar, kurz nach dem offiziellen Support-Ende, und dann noch einmal im Mai verteilt. In den Veröffentlichungsnotizen heißt es nun zu dem Update:Windows 7 erfreut sich auch rund elf Jahre nach dem Release über große Beliebtheit und ist vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen noch weit verbreitet. Wer bisher noch nicht umgestiegen ist - aus welchen Beweggründen auch immer - kann sich schon seit Monaten für die kostenpflichtigen Sicherheitsupdates bei Microsoft registrieren. Es gibt verschiedene Modelle, bezahlt wird nach Arbeitsplatzlizenzen. Virtuelle Maschinen mit Windows 7, die in der Azure-Cloud liegen, bekommen übrigens kostenlose Updates.