Apple patentiert MacBook-Keyboard mit Mini-Displays in jeder Taste

Apple hat ein neues Patent zugesprochen bekommen, in dem der US-Com­puterkonzern die Verwendung von kleinen Bildschirmen in jeder Tas­te des Keyboards bei einem MacBook beschreibt. Natürlich soll sich so die Möglichkeit ergeben, die Belegung der Tasten zu ändern.

USPTO

Wie Patently Apple berichtet, spricht der Hersteller in seinem jüngst beim US-Patent- und Markenamt veröffentlichten Patentantrag davon, dass es manchmal durchaus praktisch wä­re, wenn man in der Lage wäre, die Beschriftung von Tasten den Bedürfnissen an­zu­pas­sen. Als Beispiel sei der Wechsel von einer Standard-Belegung hin zu einem spe­ziel­len "Ga­ming-Key­board" erwähnt, bei dem die Tasten zum Beispiel bestimmte Aktionen ermöglichen und entsprechende Symbole tragen könnten.Apples Patent spricht eher allgemein von dem Ansatz, die Symbole oder Buchstaben auf den Tasten eines Keyboards dynamisch zu verändern, um sie den Bedürfnissen anzupassen. Da­mit dies überhaupt möglich ist, schlägt man in dem Patent vor, die Tasten mit OLED-Panels aus­zu­rüs­ten. Es sei aber auch denkbar, ein elektrophoretisches Display zu verwenden - ge­meint sind damit wohl E-Ink-Panel, die nur dann Energie benötigen, wenn man den an­ge­zeig­ten In­halt verändern will.Darüber hinaus erwähnt Apple auch, dass andersartige Methoden verwendet werden könnten, die nicht einem klassischen Display entsprechen, um unterschiedliche Symbole auf den Tasten anzeigen zu lassen. Apples Patent sieht vor, dass die Tastaturen mit veränderbarer Belegung nicht nur für MacBooks gedacht sein könnten, sondern auch für Keyboards zur Desktop-Verwendung, also etwa das Apple Magic Keyboard.Unter anderem beschreibt der Konzern in seiner Patentschrift, dass man zum Beispiel auch sehr flache Konstruktionen schaffen könnte, bei denen ein am Rand angeordnetes Mini-Display Licht abstrahlen könnte, das dann durch Glas­fa­ser­bün­del in den flachen, durch den Nutzer von oben betrachteten Bereich in der Mitte der jeweiligen Taste geführt werden könnte.