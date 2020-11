Apple patentiert MacBook mit 3D Touch-Unterstützung in der Touch Bar

Apple hat in den USA ein Patent zugesprochen bekommen, das ein MacBook Pro mit Touch Bar beschreibt, bei dem die zusätzliche Tastenleiste mit ihrem schmalen Display über Force Touch-Unterstützung verfügt. Ob man die Touch Bar deshalb bald mit Druckempfindlichkeit ausrüstet, ist offen.

Touch-Bar-Abdeckung soll Druck zu Sensoren durchlassen

USPTO

Wie PatentlyApple berichtet, hat Apple in den USA ein neues Konzept für die Erweiterung der Fähigkeiten der Touch Bar beim MacBook Pro patentieren lassen. Das Patent wurde bereits im Mai 2019 beantragt, aber erst jetzt durch das US-Patent- und -Markenamt veröffentlicht.Apples Ansatz sieht vor, dass das schmale Display oberhalb der Tastatur des Notebooks mit einer Abdeckung aus Glas, Kunststoff oder einem anderen transparenten Material versehen wird, die sich durch den Druck des Fingers des Nutzers leicht wölbt. Der dadurch auf der Oberfläche des darunterliegenden Displays entstehende Druck, soll dann von entsprechender Technologie in oder unter dem Display erkannt werden.Durch die Fähigkeit, unterschiedliche Druckstufen zu erkennen, könnten sich in Verbindung mit entsprechender Software auf dem Display unterschiedliche Funktionen anzeigen lassen. Die Eingabefelder, Bedienelemente und virtuellen Tasten auf dem Zusatzbildschirm ließen sich dadurch flexibler gestalten und je nach Aufgabe unterschiedlich belegen und bedienen.Apple hatte die Force Touch-Technologie, die gern auch als 3D Touch bezeichnet wird, bei der Apple Watch mittlerweile ebenfalls wegfallen lassen. Das Patent legt nahe, dass man beim MacBook Pro und seiner Touch Bar eine neue Verwendungsmöglichkeit dafür gefunden hat. Wie groß der Nutzen einer solchen Funktion für den Anwender ist, hängt natürlich von der Umsetzung des Features und diversen Details ab.